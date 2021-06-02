АМКУ рассмотрит нарушения при оформлении "Закарпатьеоблэнерго" Левочкиной на кипрскую компанию

Антимонопольный комитет (АМКУ) на своем заседании 3 июня намерен рассмотреть дело о нарушении при приобретении компанией Ombri Electrical Energy Co. Limited (Кипр) Юлии Левочкиной контрольного пакета акций ЧАО "Закарпатьеоблэнерго" без необходимого на то разрешения АМКУ.

Об этом говорится в повестке дня заседания АМКУ.

Дело касается нарушения, предусмотренного пунктом 12 статьи 50 закона "О защите экономической конкуренции".

Соответствующий пункт гласит: "Нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции является концентрация без получения соответствующего разрешения органов Антимонопольного комитета, в случае если это разрешение необходимо".

Дело разделено на два пункта. Один касается приобретения Юлией Левочкиной более 50% уставного капитала компании Ombri Electrical Energy Co. Limited (Кипр).

Второй касается приобретения компанией Ombri Electrical Energy Co. Limited более 50% акционерного капитала ЧАО "Закарпатьеоблэнерго".

Закарпатьеоблэнерго – оператор систем распределения электроэнергии, который обслуживает электросети Закарпатской области.

Как сообщалось, сестра лидера "Оппозицийного блока" Сергея Левочкина Юлия (также нардеп от "Оппоблока") в 2016 году задекларировала 45 фирм, в том числе ПАО "Закарпатьеоблэнерго", акциями которого владела через свое ООО "Энергетическая Украина ТВ".