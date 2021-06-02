Депутаты от партии Зеленского внесли в Раду законопроект о повышении пенсионного возраста

Группа народных депутатов из фракции "Слуга народа" предлагает повысить пенсионный возраст украинцев до 61 года.

Текст соответствующего законопроекта №5566 обнародован на сайте Верховной Рады, передает Интерфакс-Украина.

Среди авторов законопроекта – глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, а также нардепы Ирина Верещук, Марьяна Безуглая, Ольга Василевская-Смаглюк и другие.

Проектом закона предлагается ежегодно повышать пенсионный возраст на один месяц, начиная с 1 января 2023 года. В результате пенсионный возраст в Украине к 2035 году увеличится на один год – до 61 года.

В то же время законопроект предусматривает, что женщины, родившие ребенка и воспитавшие его до шестилетнего возраста, имеют право на уменьшение пенсионного возраста на шесть месяцев.

Законопроект предлагает внести изменения в статьи 26 и 115 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В случае принятия в целом законопроект вступит силу с 1 января 2022 года.

Как сообщалось, Пенсионный фонд испытывает нехватку поступлений для обеспечения выплаты пенсий.

Так, дефицит Пенсионного фонда за январь-апрель 2021 года составил 7,6 млрд грн. В частности, его доходы за указанный период составили 159,6 млрд грн, а расходы – 167,2 млрд грн.