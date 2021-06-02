Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах (обновлено)

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Согласно данным на сайте Верховной Рады, законопроект зарегистрирован под №5599 и определен президентом, как неотложный.

Текст документа на сайте парламента пока что отсутствует.

Однако, как уточнили в пресс-службе президента, документ содержит определение так называемых олигархов – лиц, имеющих значительное влияние в хозяйственной и политической жизни страны, которые также контролируют основные сегменты медийного пространства.

"Законопроект не нарушает основных прав людей, подпадающих под определение олигарха, а лишь определяет круг этих лиц и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти. Он, в частности, регламентировать встречи и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, владеющими значительными активами", – сказано в сообщении.

Предложенный президентом закон будет иметь ограниченный срок действия – 10 лет.

"Он должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине. На его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране", – сообщает пресс-служба Зеленского.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский на своей пресс-конференции 20 мая заявил, что подготовка законопроекта о деолигархизации уже практически завершена, и документ будет опубликован на прошлой неделе.

Совет нацбезопасности и обороны определил 13 лиц, которых можно с уверенностью отнести к олигархам, сообщал секретарь СНБО Алексей Данилов, не уточнив фамилий.