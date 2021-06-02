Кабмин уволил трех заместителей министра инфраструктуры

Кабинет министров Украины на заседании 2 июня уволил с должности трех заместителей министра инфраструктуры Украины.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Интерфакс-Украина.

В частности, были уволены первый замминистра инфраструктуры Дмитрий Абрамович, замминистра инфраструктуры Дмитрий Живицкий, а также заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Наталья Форсюк.

Как сообщалось, ранее Верховная Рада назначила Александра Кубракова министром инфраструктуры. Его кандидатуру поддержали 284 народных депутатов на пленарном заседании 20 мая.

18 мая Верховная Рада уволила Владислава Криклия с должности министра инфраструктуры, Игоря Петрашко - с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Максима Степанова - с должности министра здравоохранения Украины.