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Кабмин выделил гарантии по кредиту на покупку пятого пожарного самолета

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Кабмин выделил гарантии по кредиту на покупку пятого пожарного самолета

Кабинет министров на заседании в среду, 2 июня, принял решение заказать специальный пожарный самолет, который позволит спасателям оперативно и эффективно тушить пожары.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.

"Кроме повышения эффективности реагирования на пожары, мы одновременно поддерживаем украинского производителя. В прошлом году Минобороны заказало три самолета в ГП "Антонов". Впервые за историю независимости государство закупает такое количество самолетов отечественного производства", – отметил глава правительства.

Соответствующее постановление №552 от 2 июня также обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно пояснительной записке к проекту соответствующего постановления Кабмина, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предоставлены госгарантии по кредиту на сумму до 470 млн грн на закупку самолета.

При этом ГСЧС уже есть четыре пожарных самолета.

Напомним, в начале 2019 года министр внутренних дел Арсен Авакова анонсировал, что для нужд Нацгвардии и ГосЧС в течение пяти лет будет закуплено 13 самолетов отечественного производства. Общая сумма закупки составит $450 млн (около 12 млрд грн), часть самолетов будет закуплено в лизинг.

После этого СМИ сообщили, для ГосЧС готовятся передать АН-32П 1992 года выпуска, который ранее использовался в Кропивницкой летной академия Национального авиационного университета для обучения экипажей иностранных государств. Этот самолет принадлежит филиалу ГП "Антонов" - заводу "Авиант".

Автор: Михайло Орлюк
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