Беларусь обжалует запрет на полеты через территорию Украины

Беларусь обратится в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) для оценки правомерности действий Украины, стран ЕС и других государств, которые запретили белорусским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство после инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair.

Об этом говорится в комментарии департамента по авиации Минтранса Беларуси, передает Интерфакс-Украина.

"Беларусь намерена обратиться в совет ICAO для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые в одностороннем порядке в нарушение международных обязательств установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства в отношении белорусских авиаперевозчиков, для рассмотрения обеспечения государствами-членами ICAO единообразия в принятии мер в отношении идентичных происшествий, а также для юридической квалификации угрозы применения силы со стороны Украины в отношении белорусского гражданского воздушного судна в 2016 году", - сказано в заявлении.

"Также вызывает вопросы относительно объективности и неполитизированности квалификации рядом государств, включая Украину, ситуации с рейсом авиакомпании Ryanair FR4978, имевшей место 23 мая 2021 года, их молчание в отношении экстренной посадки воздушного судна этой же авиакомпании в Берлине из-за сообщения о бомбе буквально через неделю", - отмечается в сообщении.

Белорусские авиавласти также заявили, что принятое Украиной решение об ограничении использования ее воздушного пространства белорусскими воздушными судами нарушает положения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и соглашения между правительствами Беларуси и Украины о воздушном сообщении 1995 года, которые "запрещают дискриминацию иностранных воздушных судов по национальному признаку при введении внутригосударственных правил и запретов, касающихся допуска на территорию таких воздушных судов".

"Введение данного ограничения, наносящего ущерб белорусской авиакомпании "Белавиа" и лицам, пользующимся ее услугами, было осуществлено без предварительных переговоров для урегулирования возможных разногласий, что также является нарушением Украиной своих международно-правовых обязательств в отношении Беларуси", - подчеркивается в сообщении.

При этом белорусские авиавласти в ответ не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины при осуществлении полетов.

Поясняется, что такая рекомендация связана "с учетом инцидентов с самолетом авиакомпании "Сибирь", сбитым в ходе проведения учений войск противовоздушной обороны Украины в 2001 году, и самолетом авиакомпании Malaysia Airlines, сбитым над территорией восточной части Украины в 2014 году, а также угрозы в 2016 году применения военной силы в отношении воздушного судна авиакомпании "Белавиа".

"Возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной безопасности полетов и авиационной безопасности, а также в объективности и неполитизированности ее в оценке способности Беларуси обеспечить безопасность полетов и авиационную безопасность", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Республикой Беларусь и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела аналогичный запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины.

Кроме того, ряд стран ЕС ввели ограничения для своих авиакомпаний на полеты в воздушном пространстве Беларуси, а также запретили белорусской авиакомпании "Белавиа" использовать воздушное пространство своих стран.

Эти меры были приняты после того, как самолет авиакомпании Ryanair 23 мая был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

Чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29. Официальные белорусские СМИ сообщали, что распоряжение посадить самолет дал лично захвативший власть в стране президент Александр Лукашенко.