Кабмин назначил двух заместителей министра здравоохранения

Кабинет министров на заседании в среду утвердил в должности заместителей министра здравоохранения и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игоря Кузина и заместителя директора департамента по финансово-экономическим вопросам, бухгалтерскому учету и финансовой отчетности Минздрава Петра Емца.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

"Кабинет министров Украины назначил предложенные мной кандидатуры двух заместителей министра. Игорь Кузин, Петр Емец, поздравляю в команде Министерства здравоохранения", - написал Ляшко.

Как сообщили Интерфакс-Украина в Минздраве, Кузин также утвержден на должность главного санитарного врача Украины.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров уволил с занимаемых должностей двух заместителей министра здравоохранения – Светлану Шаталову и Игоря Иващенко.