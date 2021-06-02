Кабмин лишил министра финансов влияния на назначения в Бюро экономической безопасности
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Кабинет министров изменил схему координации деятельности центральных органов исполнительной власти, подчинив Бюро экономической безопасности (БЭБ) непосредственно правительству вместо министра финансов.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №547 от 31 мая обнародовано на официальном правительственном портале.
Ранее адвокат ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Денис Ненов отмечал, что предусмотренные Кабмином изначально полномочия министра финансов в части кадровых назначений в Бюро экономической безопасности (БЭБ) противоречат закону о Бюро и фактически предоставляют Кабинету министров широкие права по контролю за работой нового органа.
"Полномочия министра финансов в части кадровых назначений в Бюро противоречат закону о БЭБ, который, например, определяет за директором Бюро право назначать руководство территориальных управлений Бюро и подразделений его центрального аппарата по представлению конкурсных комиссий", – пояснил Ненов в комментарии Интерфакс-Украина.
По его словам, правительственное постановление о создании БЭБ, предусматривающее координацию нового органа Кабмином через главу Минфина, позволяет министру финансов получить ряд полномочий, среди которых, в частности, согласование назначений на должности и освобождения от должностей руководителей и заместителей руководителей самостоятельных структурных подразделений аппарата Бюро и его территориальных органов.
В сферу министерских полномочий в отношении нового органа также входят инициирование перед Кабмином вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности, проведение служебного расследования в отношении руководителя Бюро и его заместителей, принятие решения о проведении проверки деятельности Бюро и его территориальных органов.
Закон же определяет за директором Бюро право назначать руководство территориальных управлений Бюро и подразделений его центрального аппарата по представлению конкурсных комиссий.
Как сообщалось, Кабинет министров 12 мая принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.
Верховная Рада приняла закон "О Бюро экономической безопасности Украины" 28 января. Новый орган должен сконцентрировать функции по расследованию экономических преступлений, забрав их у налоговой милиции, Нацполиции и СБУ.
При этом депутаты продлили работу налоговой милиции еще на полгода, так как ее полномочия должны были прекратиться вместе в вступлением в силу закона о Бюро экономической безопасности.
Ранее в Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) предупреждали, что принятый в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ) может просто поменять название налоговой милиции и позволяет трудоустроить якобы в новом органе нынешних сотрудников ГФС.
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