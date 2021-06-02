Экс-министр иностранных дел Австрии получила должность в "Роснефти" после танца с Путиным
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Бывшая глава Министерства иностранных дела Австрии Карин Кнайсль вошла в состав совета директоров компании "Роснефть", утвержденный акционерами российской компании.
Об этом сообщается на сайте "Роснефти", обратила внимание "Европейская правда".
Вместе с Кнайсль российское правительство также выдвинуло в качестве независимых директоров бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который является действующим председателем совета, а также исполнительного директора компании Nord Stream 2 AG Матиаса Варнига и председателя правления Marcuard Holding Ганса-Йорга Рудлоффа.
Все они были утверждены акционерами и вошли в новый состав совета директоров, состоящий из 11 человек.
Карин Кнайсль занимала должность министра иностранных дел в правительстве Себастьяна Курца с декабря 2017 года по квоте ультраправой "Партии свободы". Она ушла из министерства после отставки первого правительства Курца из-за скандала с подкупом "Партии свободы".
После отставки из министерства Кнайсль начала писать колонки для пропагандистского кремлевского вещателя Russia Today (RT).
Кнайсль также запомнилась танцем с президентом РФ Владимиром Путиным на своей свадьбе.
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