Экс-министр иностранных дел Австрии получила должность в "Роснефти" после танца с Путиным

Бывшая глава Министерства иностранных дела Австрии Карин Кнайсль вошла в состав совета директоров компании "Роснефть", утвержденный акционерами российской компании.

Об этом сообщается на сайте "Роснефти", обратила внимание "Европейская правда".

Вместе с Кнайсль российское правительство также выдвинуло в качестве независимых директоров бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, который является действующим председателем совета, а также исполнительного директора компании Nord Stream 2 AG Матиаса Варнига и председателя правления Marcuard Holding Ганса-Йорга Рудлоффа.

Все они были утверждены акционерами и вошли в новый состав совета директоров, состоящий из 11 человек.

Карин Кнайсль занимала должность министра иностранных дел в правительстве Себастьяна Курца с декабря 2017 года по квоте ультраправой "Партии свободы". Она ушла из министерства после отставки первого правительства Курца из-за скандала с подкупом "Партии свободы".

После отставки из министерства Кнайсль начала писать колонки для пропагандистского кремлевского вещателя Russia Today (RT).

Кнайсль также запомнилась танцем с президентом РФ Владимиром Путиным на своей свадьбе.