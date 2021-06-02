Лоукостер Eurowings запустит авиарейсы из Дюссельдорфа в Киев

Лоукостер Eurowings из Германии, который входит в Lufthansa Group, открыл продажу билетов на первый рейс в Украину - из Дюссельдорфа в Киев.

Авиакомпания планирует запустить полеты в аэропорт "Борисполь" с 1 сентября с частотой три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам, передает avianews.com.

Из Дюссельдорфа рейсы будут отправляться в 11:30, прибывать в Киев - в 15:10, по понедельникам, средам и пятницам Из Киева самоелет будет вылетать в 15:55, приземляться в Дюссельдорфе - в 17:40, по понедельникам, средам, пятницам.

Прессс-служба Eurowings подтвердила, что авиакомпания намерена начать полеты в Киев с 1 сентября и уже запросила права на маршрут в Национальном управлении гражданской авиации Германии.