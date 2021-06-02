Построенное для тренировки военных за 5 миллионов здание затопило, – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила "схему" с государственными средствами во время строительства тренировочной базы для военнослужащих Сил специальных операций (ССО). Из-за действий подрядчиков сооружение, на сооружение которого ушло 5,5 млн грн, невозможно использовать по назначению.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По предварительным данным досудебного расследования, в конце 2018 года воинская часть заключила договор с житомирским строительным предприятием. Объект должен был быть возведен для отработки тактической, стрелковой и специальной подготовки военнослужащих ССО.

Задокументировано, что при строительстве спецобъекта подрядчик не придерживался установленных законодательством и проектом строительных и технических стандартов, норм и правил.

Оперативники спецслужбы установили, что коммерсант действовал в сговоре с частным инженером по техническому надзору за строительством. Он без проверок и сверок фактически выполненных строительных и гидроизоляционных работ подписывал соответствующие акты.

Из-за несоблюдения предприятием-подрядчиком требований и ненадлежащей проверки спецобъект был затоплен. Экспертное освидетельствование показало, что военное сооружение фактически потеряно.

По материалам СБУ инженеру по техническому надзору за строительством сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, то есть за ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

В уголовном производстве по ч. 4 ст. 191 и ч. 2 ст. 367 УК Украины продолжаются следственные действия для привлечения к предусмотренной законом ответственности должностных лиц строительного предприятия-подрядчика.