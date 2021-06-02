Правительство увеличило квоты на отгрузку спирта для производства лекарств

Кабинет министров Украины увеличил квоты на отгрузку спирта этилового ряду фармпроизводителей для производства лекарственных средств, кроме бальзамов и эликсиров.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании 2 июня, передает Интерфакс-Украина.

Согласно тексту постановления, размещенному на сайте Кабмина, квоту увеличили для АО "Лубныфарм" (с 36 тыс. до 50 тыс.) и фармкомпании "Здоровье" (с 31,72 тыс. до 46,69 тыс.).

Помимо этого, Кабмин исключил из перечня предприятий, которые получают квоты, Киевский городской центр крови, КП "Фармацевтическая фабрика" (Киевская область), Новоград-Волынский филиал Житомирского областного центра крови, ООО "Синбиас Фарма", Одесскую областную станцию переливания крови, Черновицкий областной центр службы крови, а также Львовский областной центр службы крови.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала в Днепропетровской и Киевской областях схему производства и оптового сбыта спирта под видом антисептических средств и растворителей. По данным следствия, среднемесячный оборот "продукции" составлял до 5 млн грн.