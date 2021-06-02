БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1203 відвідувача онлайн
Новини Регуляторна політика
310 1
квоти (123) ліки (518) виробництво (1155) спирт (203)

Правительство увеличило квоты на отгрузку спирта для производства лекарств

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика

Правительство увеличило квоты на отгрузку спирта для производства лекарств

Кабинет министров Украины увеличил квоты на отгрузку спирта этилового ряду фармпроизводителей для производства лекарственных средств, кроме бальзамов и эликсиров.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании 2 июня, передает Интерфакс-Украина.

Согласно тексту постановления, размещенному на сайте Кабмина, квоту увеличили для АО "Лубныфарм" (с 36 тыс. до 50 тыс.) и фармкомпании "Здоровье" (с 31,72 тыс. до 46,69 тыс.).

Помимо этого, Кабмин исключил из перечня предприятий, которые получают квоты, Киевский городской центр крови, КП "Фармацевтическая фабрика" (Киевская область), Новоград-Волынский филиал Житомирского областного центра крови, ООО "Синбиас Фарма", Одесскую областную станцию переливания крови, Черновицкий областной центр службы крови, а также Львовский областной центр службы крови.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины заблокировала в Днепропетровской и Киевской областях схему производства и оптового сбыта спирта под видом антисептических средств и растворителей. По данным следствия, среднемесячный оборот "продукции" составлял до 5 млн грн.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пралитарии всех стран саидиняйтесь!!!
показати весь коментар
02.06.2021 17:31 Відповісти
 
 