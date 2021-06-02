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Кабмин обнародовал прогноз развития экономики до 2024 года (обновлено)

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Кабмин обнародовал прогноз развития экономики до 2024 года (обновлено)

Утвержденный Кабинетом министров Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и бюджетная декларация на 2022-2024 годы предусматривают курс доллара в коридоре 28-29 грн/$.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.

По словам премьера, бюджетная декларация также предусматривает сокращение дефицита госбюджета до 3% с 2023 года, а госдолга – до уровня менее 50% ВВП.

Как уточнили в пресс-службе Министерства экономики, согласно базовому сценарию прогнозируется:

  • рост ВВП на уровне 3,8% в 2022 году, на 4,7% в 2023 году и на 5% в 2024 году;
  • индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) – 106,2% в 2022 году, 105,3% в 2023 году и 105% в 2024 году;
  • увеличение реальной среднемесячной заработной платы работников на уровне 4,4% в 2022 году, на 6,1% в 2023 году и на 5,6% в 2024 году;
  • уровень безработицы в 2022 году – 8,5%, в 2023 году – 8%, в 2024 году – 7,8%;
  • рост экспорта товаров и услуг на уровне 6,5% в 2022 году с последующим наращиванием темпов роста до 7,7% в 2023 году и до 7,9% в 2024 году.

"Предполагается, что в 2022-2024 годах развитие экономики будет происходить по траектории ускорения экономического роста. Так, самыми высокими темпами будет расти инвестиционный спрос и усиливаться роль банковского кредитования в финансировании инвестиционных проектов… Кроме того, трехлетним прогнозом предполагается оживление экспорта украинских товаров и услуг на внешние рынки", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось ,Кабинет министров 31 мая принял Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, которая в том числе станет основой для подготовки проекта государственного бюджета на 2022 год.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Telegram


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Кабмин спрогнозировал курс гривни в ближайшие три года на уровне 28-29 грн/$ - Цензор.НЕТ 3632 Кабмин спрогнозировал курс гривни в ближайшие три года на уровне 28-29 грн/$ - Цензор.НЕТ 3632 Кабмин спрогнозировал курс гривни в ближайшие три года на уровне 28-29 грн/$ - Цензор.НЕТ 3632
Вот самое надёжное, что что может спрогнозировать кабмин это курс гривни и повышение пенсий!
В остальном одна только правда Кабмин спрогнозировал курс гривни в ближайшие три года на уровне 28-29 грн/$ - Цензор.НЕТ 6434
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02.06.2021 18:29 Відповісти
"Рост зарплат в последующие 3 года ожидается на уровне примерно 8-10% в год (с учетом инфляции)."
Нуууу, тут уже.... тут кабмину всему нужна клизьма для осознания и так сказать просветленья Кабмин спрогнозировал курс гривни в ближайшие три года на уровне 28-29 грн/$ - Цензор.НЕТ 3258 Источник: https://biz.censor.net/n3269051
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02.06.2021 18:34 Відповісти
ну усе - зЭля практически перевыборы себе обеспечил ...
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02.06.2021 19:01 Відповісти
Итог этого прогноза: догнать Польшу по качеству жизни удастся (может быть) к 2088 году.
А до тех пор Украина по-прежнему будет где-то между Гватемалой и Гондурасом.
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02.06.2021 19:18 Відповісти
А помните "Гончарук: Рост ВВП на 40% за 5 лет - абсолютно реальный результат"?
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02.06.2021 20:01 Відповісти
Могу дать реальный прогноз, если эта шваль останется у власти, то будет полная жопа к 24 году. Падение ввп, безумная инфляция... Но даже это мудрый нарид не научит, они будут продолжать думать жопой.
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03.06.2021 10:58 Відповісти
До 2024 року не буде взагалі ніякої економіки, а бакс буде 200гр.
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03.06.2021 11:22 Відповісти
 
 