СБУ предупредила вывоз из Украины авиационного оборудования двойного назначения
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Контрразведчики Службы безопасности Украины на Николаевщине заблокировали попытку незаконного вывоза за границу товаров двойного назначения. Часть продукции дельцы планировали доставить в страны, находящиеся под санкциям Совбеза ООН.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что организовали сделку представители одной из украинских транспортных авиакомпаний. Она специализируется на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африки. Злоумышленники собирались нелегально вывозить из Украины оборудование и приборы для военно-транспортных самолетов.
Правоохранители изъяли первую запланированную к контрабанде партию оборудования.
Следователи СБУ уже сообщили о подозрении одному из участников незаконной схемы по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины.
Продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств и привлечения других лиц, причастных к сделке.
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