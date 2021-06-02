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"Волыньгаз" полностью завершил процедуру анбандлинга

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АО "Волыньгаз" завершило процедуру выхода из состава учредителей ООО "Волыньгаз Сбыт", тем самым полностью выполнив условия анбандлинга с позиции украинского и европейского законодательства.

Как сообщает пресс-служба компании, таким образом были выполнены все условия анбандлинга согласно Директиве 2009/73/ЕС.

Предварительно было завершено разделение юридической, информационной и учетной деятельности, которое получило высокую оценку Секретариата Энергетического сообщества в 2020 году.

"Выход из состава учредителей – то есть полное разделение собственности – выший уровень анбандлинга. Если в Евросоюзе, при разделении операторов ГРМ и компаний-поставщиков допускается сохранение миноритарных пакетов акций, то АО "Волыньгаз" продемонстрировал более жесткое соблюдения норм европейского законодательства при проведении процесса анбандлинга в Украине. Таким образом, обеспечено отсутствие какого-либо влияния на принятие решений и операционную работу компаний-поставщиков в соответствии с антимонопольными нормами ЕС", – отметил председатель правления АО "Волыньгаз" Мирослав Коротя.

Компания последовательно, начиная с июля 2015 года, реализовала все этапы анбандлинга, с соблюдением сроков и процедур, предусмотренных законом "О рынке природного газа", а также в соответствии с нормами Директивы 2009/73/ЕС в рамках Третьего энергетического пакета:

  • юридическое разделение, создание независимой компании-поставщика;
  • функциональное разделение, за счет разделения управления и независимой работы руководства;
  • разделение учетной деятельности, с обеспечением полной независимости и публичного контроля, как за счет публикаций на сайте АО "Волыньгаза", так и ежегодного аудита финансовой отчетности оператора ГРМ;
  • информационное разделение: от использования территориально обособленных офисов и запрета на совмещение деятельности до подписания соглашений о неразглашении информации и других гарантий конфиденциальности;
  • разделение идентичности компаний с использованием отдельных брендов, маркетинговой политики.

В полном соответствии с нормами Третьего энергетического пакета, положений Директивы 2009/73/ЕС и закона "О рынке природного газа", оператор ГРМ ежегодно отчитывается в Программе соответствия о статусе анбандлинга. Осуществляет отчет специально уполномоченное лицо – комплаенс офицер, назначение которого согласовывает НКРЭКУ.

Как отмечается в сообщении, все проведенные действия по анбандлингу АО "Волыньгаз", наряду с другими операторами ГРМ, получили высокую оценку Секретариата Энергетического сообщества – в отчете этой организации 2020 года, статус имплементации процесса анбандлинга в Украине оценен в 90%.

Напомним, АО "Волыньгаз" – газораспределительная компания, которая осуществляет свою деятельность на территории Волынской области в сотрудничестве с брендом РГК. В 2020 году АО "Волыньгаз" доставило в 250 тыс. своих клиентов около 400 млн куб. м газа.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 000 специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн аотребителей газа.

Автор: Михайло Орлюк
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