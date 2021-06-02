"Житомиргаз" полностью завершил процедуру анбандлинга

АО "Житомиргаз" вышел из учредителей компании-поставщика ООО "Житомиргаз Сбыт". Таким образом были выполнены все условия анбандлинга согласно директивы 2009/73/ЕС.

Как сообщаает пресс-служба компании, предварительно было завершено разделение юридической, информационной и учетной деятельности, которые получили высокую оценку Секретариата Энергетического сообщества в 2020 году.

Отмечаеися, что выход из состава учредителей - то есть полное разделение собственности - является высшим уровнем анбандлинга. Если в Евросоюзе, при разделении операторов ГРМ и компаний-поставщиков допускается сохранение миноритарных пакетов акций, то АО "Житомиргаз" провело более жесткое соблюдение норм европейского законодательства при проведении процесса анбандлинга в Украине. Таким образом, обеспечено отсутствие какого-либо влияния на принятие решений и операционную работу компаний-поставщиков в соответствии с антимонопольными нормами ЕС.

Компания последовательно, начиная с июля 2015 года, реализовала все этапы анбандлинга, с соблюдением сроков и процедур, предусмотренных законом Украины "О рынке природного газа", а также в соответствии с нормами директивы 2009/73/ЕС в рамках Третьего энергетического пакета:

юридическое разделение, создание независимой компании-поставщика;

функциональное распределение, обеспеченное как за счет разделения управления, так и независимой работы руководства;

разделение учетной деятельности, с обеспечением полной независимости и публичного контроля, как за счет публикаций на сайте АО "Житомиргаз", так и ежегодного аудита финансовой отчетности оператора ГРМ;

информационное деление: от использования территориально обособленных офисов, запрета на совмещение деятельности до подписания соглашений о неразглашении информации и других гарантий конфиденциальности;

разделение идентичности компаний с использованием отдельных брендов, маркетинговой политики.

В полном соответствии с нормами Третьего энергетического пакета, положениями директивы 2009/73/ЕС и закона Украины "О рынке природного газа" оператор ГРМ ежегодно отчитывается в программе соответствия о статусе анбандлинга. Осуществляет отчет специально уполномоченное лицо - комплаенс офицер, назначение которого согласовывает НКРЭКУ.

Все проведенные действия по анбандлингу АО "Житомиргаз", наряду с другими операторами ГРМ, получили высокую оценку Секретариата Энергетического сообщества - в отчете этой организации за 2020 год, статус имплементации процесса анбандлинга в Украине оценен в 90%.

АО "Житомиргаз" - газораспределительная компания, которая осуществляет свою деятельность на территории Житомирской области (кроме города Коростышев и Коростышевского района) в сотрудничестве с брендом РГК.

"Региональная Газовая Компания" - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний у которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн. потребителей газа.