Рада упростила закупку экспериментальных лекарств за средства госбюджета

Верховная Рада приняла за основу проект изменений в заключительные и переходные положения закона "О публичных закупках" для обеспечения возможности закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4662 в первом чтении проголосовал 301 народный депутат.

Проектом закона предлагается временно, до 31 декабря 2023 года, не распространять действие закона "О публичных закупках" на закупку инновационных лекарственных средств по договорам управляемого доступа (ДУД).

При этом, предполагается обнародование в электронной системе закупок информации о международном непатентованном названии (при его наличии), торговом названии, форме выпуска и дозировке лекарственного средства, в отношении которого заключен договор управляемого доступа, а также о заявителе, уполномоченном представителе заявителя (при наличии), срок действия договора управляемого доступа и ежегодного отчета по результатам мониторинга ДУД.

Кроме того, путем внесения изменений в ст. 791 Основ законодательства Украины о здравоохранении предлагается уточнить некоторые вопросы заключения ДУД, в частности:

определить необходимость в проведении оценки медицинских технологий как обязательной предпосылки для применения механизма закупок по ДУД;

установить, что перечень лекарственных средств, закупаемых за ДУД, утверждается Кабинетом министров по согласованию с Комитетом Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, договоры управляемого доступа – это специальные договоры с владельцем регистрационного удостоверения на лекарственное средство (уполномоченным им представителем), которые призваны обеспечить доступ пациентов к инновационным медицинским технологиям – схемам диагностики, профилактики, лечения.

Особенностью применения процедур ДУД является закупка оригинальных (инновационных) лекарственных средств при наличии по результатам оценки медицинских технологий неопределенности относительно клинической и/или экономической эффективности предмета закупки.