"Укрзализныця" продлила два поезда через Киев до Чернигова

С 1 июля АО "Укрзализныця" продлит до Чернигова маршруты поездов №43/44 Ивано-Франковск-Киев и №118/117 Черновцы-Киев.

Как сообщает пресс-служба компании, поезда будут курсировать с остановкой на станции Нежин. Отмечается, что маршруты продолжены на период массовых летних перевозок.

Поезд № 43/44 Ивано-Франковск- Киев, Чернигов будет отправляться из Ивано-Франковска в 21:55 и прибывать в Чернигов в 12:43. Отправление обратно запланировано в 14:40 и прибытие в Ивано-Франковск в 05:43. Поезд будет курсировать через день.

Поезд № 118/117 Черновцы-Киев, Чернигов из Черновцов будет отправляться в 19:46 и прибывать в Чернигов в 12:06. Обратно отправление будет в 16:09 и прибытие в Черновцы – в 07:57. Поезд будет курсировать в определенные дни недели.

В "Укрзализныце" отмечают, что продолжение маршрута этих поездов до станции Чернигов обеспечит сообщение Чернигова с Житомирской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областями. Указанные поезда объединят такие туристические центры как Чернигов, Каменец-Подольский, Черновцы, Львов и Ивано-Франковск.