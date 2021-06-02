Фонд госимущества выставил на продажу Мартыновский спиртзавод за 30 миллионов
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Фонд государственного имущества объявил об онлайн-аукционе по приватизации отдельного имущества Мартыновского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт".
Как сообщает пресс-служба Фонда, торги состоятся 30 июня.
Предприятие находится в селе Мартыновка Жмеринского района Винницкой области и имеет в своем распоряжении необходимые средства для изготовления спирта.
Общая площадь зданий и сооружений актива составляет 15,7 тыс. кв. м, размер земельных участков – 79,57 га.
Стартовая цена актива составляет 31 020 226 грн.
Фонд отметил, что всего на приватизацию государство выставит 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт" и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".
Джерело: Фонд госимущества
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