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Фонд госимущества выставил на продажу Мартыновский спиртзавод за 30 миллионов

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Фонд госимущества выставил на продажу Мартыновский спиртзавод за 30 миллионов

Фонд государственного имущества объявил об онлайн-аукционе по приватизации отдельного имущества Мартыновского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт".

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги состоятся 30 июня.

Предприятие находится в селе Мартыновка Жмеринского района Винницкой области и имеет в своем распоряжении необходимые средства для изготовления спирта.

Общая площадь зданий и сооружений актива составляет 15,7 тыс. кв. м, размер земельных участков – 79,57 га.

Стартовая цена актива составляет 31 020 226 грн.

Фонд отметил, что всего на приватизацию государство выставит 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт" и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Фонд госимущества


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