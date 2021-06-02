Нацбанк и Банк Литвы подписали меморандум в сфере страхового наблюдения

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко и глава правления Банка Литвы Гедиминас Шимкус подписали Меморандум о взаимопонимании, сотрудничестве и обмене информацией в сфере страхового наблюдения.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, этот документ стал первым договором, заключенным Нацбанком на международном уровне как регулятором небанковского финансового сектора.

"Цель договоренности двух центробанков – сотрудничество в сфере наблюдения за деятельностью страховых компаний, предотвращение и борьба с трансграничным мошенничеством в сфере страхования. Положения меморандума регулируют обмен информацией относительно состояния и развития страхового сектора обоих стран, а также с целью обнаружения признаков неправомерных действий со стороны игроков страхового рынка на международном уровне", – говорится в сообщении.

Кроме этого, во время встречи стороны обсудили экономическую и финансовую ситуацию в странах, учитывая пандемию COVID-19, реформу корпоративного управления в банковском секторе Украины, сотрудничество в рамках проекта ЕС Twinning, который Банк Литвы совместно с Нацбанком Польши внедряют для НБУ.