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Рада одобрила введение налоговых льгот для резидентов "Дія City"

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Рада одобрила введение налоговых льгот для резидентов

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине", предусматривающий особый режим налогообложения для резидентов проекта "Дія City".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5376 в первом чтении проголосовал 281 народный депутат.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на предоставление налоговых стимулов ІТ-индустрии, и вместе с принятым ранее в первом чтении проектом закона "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" установит комплексную систему мер, необходимую для развития цифровой экономики в Украине.

Проектом предусматривается введение ряда мер по стимулированию развития ІТ-индустрии, а именно введение:

  • специального режима налогообложения резидентов "Дія City", которые будут включены в специальный реестр;
  • специального режима налогообложения отдельных доходов работников резидентов "Дія City" привлеченных ими гиг-специалистов (специалистов, выполняющих работы (оказывающих услуги) в рамках осуществления резидентами "Дія City" их хозяйственной деятельности на основании гиг-контрактов);

Специальный режим налогообложения резидентов "Дія City"предусматривает возможность перехода ними на налогообложение налогом на прибыль предприятий по особым условиям, предусматривающим ставку налога в размере 9% и налогообложение только ряда операций, таких как, в частности:

  • выплаты процентов в пользу нерезидентов - связанных лиц или нерезидентов, зарегистрированных в государствах, являющихся "низконалоговыми" юрисдикциями;
  • предоставление финансовой помощи не плательщику налога, которая не подлежит возврату или связанному физическому лицу - неплательщику налога или связанному лицу - нерезиденту независимо от наличия условия о возврате или связанному юридическому лицу - неплательщику налога или несвязанному лицу, которая остается невозвращенной в течение 12 календарных месяцев (кроме отдельных случаев);
  • бесплатное предоставление имущества не плательщику налога (кроме отдельных случаев);
  • выплаты, производимые в связи с вложением в объекты инвестиций (в том числе приобретением имущества), находящихся за пределами территории Украины;
  • приобретение имущества, работ, услуг у неплательщика налога - нерезидента или передача имущества, работ, услуг неплательщику налога - нерезиденту (если расчеты или поставки имущества, работ, услуг по соответствующим операциям не осуществляется в 360-дневный или иной срок в соответствии с законодательством);
  • выплата роялти в суммах превышения лимита и в других отдельных случаях.

Специальный режим налогообложения отдельных доходов работников и гиг-специалистов резидентов "Дія City" предусматривает:

  1. налогообложения налогом на доходы физических лиц по ставке 5%:
  • заработной платы работников резидентов "Дія City"
  • вознаграждения гиг-специалистов по гиг-контрактам, заключенным с резидентами "Дія City";
  • авторского вознаграждения и перехода прав;
  1. уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в размере:
  • минимального страхового взноса – для работников резидентов "Дія City";

22% от определенного с учетом положений гиг-контракта размера базы начисления единого взноса, однако не более максимальной и не ниже минимальной величины базы начисления единого взноса, установленной законом - для гиг-специалистов резидента "Дія City".

Как сообщалось, 15 апреля Верховная Рада приняла за основу доработанный проект закона "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", предусматривающий создание особого правового режима для создания проекта "Дія City".

Напомним, что законопроект особого налогового режима для IT "Дія City" возник больше года назад и на уровне инициативы был встречен позитивно. Однако в конце 2020-го он был отправлен на доработку после шквала критики, несмотря на добровольность участия в нем, отмечало отраслевое издание Ain.ua.

В доработанном законопроекте Минцифры обещало учесть замечания IT-сообщества, но продолжило использовать для его продвижения манипулятивные заявления.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+6
не плательщику налога и нерезиденту - усе
местным аборигенам налоги, коммуналку и сосать
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02.06.2021 15:09
+2
зеленский делает всё для олигархов при этом уничтожая весь народ Украины
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02.06.2021 15:41
+2
Якісь преференції для друзяк жуліка Фьодорова.
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02.06.2021 20:07
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не плательщику налога и нерезиденту - усе
местным аборигенам налоги, коммуналку и сосать
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02.06.2021 15:09 Відповісти
Резидентом діїсіті може стати громадянин України.
Але це правда не виправдовує того що це напевне єдине міністерство у Зе владі яке справді хоче зробити Україну успішною.
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02.06.2021 22:42 Відповісти
Збільшення податків та штучне регулювання галузі яка чи не єдина успішно розвивалася до того моменту як туди сунули свої свинячі рила ********** та його дружки. В чому успіх? У збільшенні податків? У важелях впливу на цілу індустрію?
Ви вже якщо не січете тєму, то мовчіть.
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03.06.2021 17:27 Відповісти
Так для галузі взагалі нічого не міняється. Це для іноземців АйтіОфшор. Щоб вони могли заходити і розміщувати тут свої компанії.
Ніхто не заставляє простого громадянина бути членом діясіті. Це ви на жаль не розібрались.
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03.06.2021 19:58 Відповісти
> Ніхто не заставляє простого громадянина бути членом діясіті. Це ви на жаль не розібрались.

Альоша, пліз.... Я був тут ще тоді коли ти тільки-тільки на леваді кози пас і не продавався Борнякову чи Фьодорову за мівіну
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08.06.2021 13:57 Відповісти
Тобто ти бот який всіх судить по собі?
Все з тобою зрозуміло.
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08.06.2021 14:28 Відповісти
Альоша, на пачку мівіни ти вже заробив, хочеш ще й на другу коментів нашльопать?
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08.06.2021 15:18 Відповісти
Давай по порядку: спочатку Фьодоров розводить хворих на ожиріння людей, продаючі їм через свій сайт фейкові препарати, рубить на цьому бабло, потім створює армію ботів у виборчій компанії вовочки - а потім стає міністром Мінцифри, і різко хоче зробити Україну успішною! - все вірно? Рада одобрила введение налоговых льгот для резидентов "Дія City" - Цензор.НЕТ 4498 Рада одобрила введение налоговых льгот для резидентов "Дія City" - Цензор.НЕТ 5304
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04.06.2021 15:35 Відповісти
Якийсь ти не дуже поліграф. А де той момент як він балатувався від партії, та й від якої?
Чувак ідейний, хоч і скриває це, а ти навіть не догадуєшся якою ідеєю його заразили.
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06.06.2021 00:03 Відповісти
зеленский делает всё для олигархов при этом уничтожая весь народ Украины
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02.06.2021 15:41 Відповісти
Якісь преференції для друзяк жуліка Фьодорова.
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02.06.2021 20:07 Відповісти
там ще є така класна штука як примусовий щорічний аудит діяльності резидетнів цього цифрового концлагерю, який рахується в відсотках від обігу! Рада одобрила введение налоговых льгот для резидентов "Дія City" - Цензор.НЕТ 8780 Рада одобрила введение налоговых льгот для резидентов "Дія City" - Цензор.НЕТ 2246
це сотні тисяч долярів, яки повинні будуть сплачувати резиденти конторкам Фьодорова Рада одобрила введение налоговых льгот для резидентов "Дія City" - Цензор.НЕТ 8529
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04.06.2021 15:37 Відповісти
Тепер хутчіш забирати гроші за іт курси для своїх малих - там нема що робити. Цілу галузь кобилі під хвіст пустили - чекайте на виступи рінаткі та бєні на іт тусовках для своїх рабів. Було завидно з доходу людей, нічо, тепер будемо одинаково бідні - експорт помер, да здравствуєт імпорт!
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02.06.2021 20:13 Відповісти
Что-то никто не говорит про НДС...
НДС на услуги это практически налог с оборота, т.к. фонд зарплаты тоже фактически им облагается.
Если для резидента Диясити остается обязательная регистрация плательщиком НДС, то это все х.. на постном масле...
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03.06.2021 13:32 Відповісти
В дія сіті ніякого ндс.
Вони пдв взагалі сприймають як самий корупцій податок.
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03.06.2021 16:04 Відповісти
хто "вони"? Фьодоров з вовочкою? Рада одобрила введение налоговых льгот для резидентов "Дія City" - Цензор.НЕТ 9025 а з чого ж тоді вони харчуватися будуть?
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04.06.2021 15:39 Відповісти
Це проплачений півень, незважайте на нього
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08.06.2021 13:58 Відповісти
Хрюкнув бот який тут цілодобово сидить.
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08.06.2021 16:30 Відповісти
 
 