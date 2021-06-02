Рада одобрила введение налоговых льгот для резидентов "Дія City"

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине", предусматривающий особый режим налогообложения для резидентов проекта "Дія City".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5376 в первом чтении проголосовал 281 народный депутат.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на предоставление налоговых стимулов ІТ-индустрии, и вместе с принятым ранее в первом чтении проектом закона "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" установит комплексную систему мер, необходимую для развития цифровой экономики в Украине.

Проектом предусматривается введение ряда мер по стимулированию развития ІТ-индустрии, а именно введение:

специального режима налогообложения резидентов "Дія City", которые будут включены в специальный реестр;

специального режима налогообложения отдельных доходов работников резидентов "Дія City" привлеченных ими гиг-специалистов (специалистов, выполняющих работы (оказывающих услуги) в рамках осуществления резидентами "Дія City" их хозяйственной деятельности на основании гиг-контрактов);

Специальный режим налогообложения резидентов "Дія City"предусматривает возможность перехода ними на налогообложение налогом на прибыль предприятий по особым условиям, предусматривающим ставку налога в размере 9% и налогообложение только ряда операций, таких как, в частности:

выплаты процентов в пользу нерезидентов - связанных лиц или нерезидентов, зарегистрированных в государствах, являющихся "низконалоговыми" юрисдикциями;

предоставление финансовой помощи не плательщику налога, которая не подлежит возврату или связанному физическому лицу - неплательщику налога или связанному лицу - нерезиденту независимо от наличия условия о возврате или связанному юридическому лицу - неплательщику налога или несвязанному лицу, которая остается невозвращенной в течение 12 календарных месяцев (кроме отдельных случаев);

бесплатное предоставление имущества не плательщику налога (кроме отдельных случаев);

выплаты, производимые в связи с вложением в объекты инвестиций (в том числе приобретением имущества), находящихся за пределами территории Украины;

приобретение имущества, работ, услуг у неплательщика налога - нерезидента или передача имущества, работ, услуг неплательщику налога - нерезиденту (если расчеты или поставки имущества, работ, услуг по соответствующим операциям не осуществляется в 360-дневный или иной срок в соответствии с законодательством);

выплата роялти в суммах превышения лимита и в других отдельных случаях.

Специальный режим налогообложения отдельных доходов работников и гиг-специалистов резидентов "Дія City" предусматривает:

налогообложения налогом на доходы физических лиц по ставке 5%:

заработной платы работников резидентов "Дія City"

вознаграждения гиг-специалистов по гиг-контрактам, заключенным с резидентами "Дія City";

авторского вознаграждения и перехода прав;

уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в размере:

минимального страхового взноса – для работников резидентов "Дія City";

22% от определенного с учетом положений гиг-контракта размера базы начисления единого взноса, однако не более максимальной и не ниже минимальной величины базы начисления единого взноса, установленной законом - для гиг-специалистов резидента "Дія City".

Как сообщалось, 15 апреля Верховная Рада приняла за основу доработанный проект закона "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", предусматривающий создание особого правового режима для создания проекта "Дія City".

Напомним, что законопроект особого налогового режима для IT "Дія City" возник больше года назад и на уровне инициативы был встречен позитивно. Однако в конце 2020-го он был отправлен на доработку после шквала критики, несмотря на добровольность участия в нем, отмечало отраслевое издание Ain.ua.

В доработанном законопроекте Минцифры обещало учесть замечания IT-сообщества, но продолжило использовать для его продвижения манипулятивные заявления.