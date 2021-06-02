Рада одобрила введение налоговых льгот для резидентов "Дія City"
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Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине", предусматривающий особый режим налогообложения для резидентов проекта "Дія City".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5376 в первом чтении проголосовал 281 народный депутат.
Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на предоставление налоговых стимулов ІТ-индустрии, и вместе с принятым ранее в первом чтении проектом закона "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине" установит комплексную систему мер, необходимую для развития цифровой экономики в Украине.
Проектом предусматривается введение ряда мер по стимулированию развития ІТ-индустрии, а именно введение:
- специального режима налогообложения резидентов "Дія City", которые будут включены в специальный реестр;
- специального режима налогообложения отдельных доходов работников резидентов "Дія City" привлеченных ими гиг-специалистов (специалистов, выполняющих работы (оказывающих услуги) в рамках осуществления резидентами "Дія City" их хозяйственной деятельности на основании гиг-контрактов);
Специальный режим налогообложения резидентов "Дія City"предусматривает возможность перехода ними на налогообложение налогом на прибыль предприятий по особым условиям, предусматривающим ставку налога в размере 9% и налогообложение только ряда операций, таких как, в частности:
- выплаты процентов в пользу нерезидентов - связанных лиц или нерезидентов, зарегистрированных в государствах, являющихся "низконалоговыми" юрисдикциями;
- предоставление финансовой помощи не плательщику налога, которая не подлежит возврату или связанному физическому лицу - неплательщику налога или связанному лицу - нерезиденту независимо от наличия условия о возврате или связанному юридическому лицу - неплательщику налога или несвязанному лицу, которая остается невозвращенной в течение 12 календарных месяцев (кроме отдельных случаев);
- бесплатное предоставление имущества не плательщику налога (кроме отдельных случаев);
- выплаты, производимые в связи с вложением в объекты инвестиций (в том числе приобретением имущества), находящихся за пределами территории Украины;
- приобретение имущества, работ, услуг у неплательщика налога - нерезидента или передача имущества, работ, услуг неплательщику налога - нерезиденту (если расчеты или поставки имущества, работ, услуг по соответствующим операциям не осуществляется в 360-дневный или иной срок в соответствии с законодательством);
- выплата роялти в суммах превышения лимита и в других отдельных случаях.
Специальный режим налогообложения отдельных доходов работников и гиг-специалистов резидентов "Дія City" предусматривает:
- налогообложения налогом на доходы физических лиц по ставке 5%:
- заработной платы работников резидентов "Дія City"
- вознаграждения гиг-специалистов по гиг-контрактам, заключенным с резидентами "Дія City";
- авторского вознаграждения и перехода прав;
- уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в размере:
- минимального страхового взноса – для работников резидентов "Дія City";
22% от определенного с учетом положений гиг-контракта размера базы начисления единого взноса, однако не более максимальной и не ниже минимальной величины базы начисления единого взноса, установленной законом - для гиг-специалистов резидента "Дія City".
Как сообщалось, 15 апреля Верховная Рада приняла за основу доработанный проект закона "О стимулировании развития цифровой экономики в Украине", предусматривающий создание особого правового режима для создания проекта "Дія City".
Напомним, что законопроект особого налогового режима для IT "Дія City" возник больше года назад и на уровне инициативы был встречен позитивно. Однако в конце 2020-го он был отправлен на доработку после шквала критики, несмотря на добровольность участия в нем, отмечало отраслевое издание Ain.ua.
В доработанном законопроекте Минцифры обещало учесть замечания IT-сообщества, но продолжило использовать для его продвижения манипулятивные заявления.
Будь ласка, зачекайте...
местным аборигенам налоги, коммуналку и сосать
Але це правда не виправдовує того що це напевне єдине міністерство у Зе владі яке справді хоче зробити Україну успішною.
Ви вже якщо не січете тєму, то мовчіть.
Ніхто не заставляє простого громадянина бути членом діясіті. Це ви на жаль не розібрались.
Альоша, пліз.... Я був тут ще тоді коли ти тільки-тільки на леваді кози пас і не продавався Борнякову чи Фьодорову за мівіну
Все з тобою зрозуміло.
Чувак ідейний, хоч і скриває це, а ти навіть не догадуєшся якою ідеєю його заразили.
це сотні тисяч долярів, яки повинні будуть сплачувати резиденти конторкам Фьодорова
НДС на услуги это практически налог с оборота, т.к. фонд зарплаты тоже фактически им облагается.
Если для резидента Диясити остается обязательная регистрация плательщиком НДС, то это все х.. на постном масле...
Вони пдв взагалі сприймають як самий корупцій податок.