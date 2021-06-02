Минэнерго предложило ввести временный запрет на продажу электроэнергии трейдерами
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Министерство энергетики констатирует сложную ситуацию по ценообразованию на сегментах на организованных сегментах рынка электроэнергии, что потенциально создает угрозу безопасности снабжению потребителям, стабильному прохождению осенне-зимнего периода и, в перспективе, создает риски для синхронизации энергосистемы Украины с европейскими системами ENTSO-E.
Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом шла речь во время совещания 1 июня, на котором присутствовали представители НКРЭКУ, НЭК "Укрэнерго", ГП "Оператор рынка", ГП "Гарантированный покупатель", НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", ЧАО "Центрэнерго" и другие.
Участники рынка отметили необходимость предпринять неотложные меры по имплементации предварительно наработанных предложений, в частности:
- возможность ввести временный запрет трейдерам и электропоставщикам подавать заявки на продажу электроэнергии на РСВ/ВСР;
- сместить на период профицита электроэнергии ценовые ограничения на организованных сегментах рынка, в частности, путем принятия проекта постановления НКРЭКУ "Об утверждении Методики установления предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутреннесуточном рынке и балансирующем рынке";
- верифицировать происхождение и объемов проданной трейдерами и электропоставщиками электроэнергии на РСВ/ВСР;
- урегулировать проблемные вопросы ценообразования на ВСР, в частности, временного введения минимальной цены на ВСР на уровне не ниже чем на РСВ
- разработка возможности временного установления в поданных на РСВ заявках на продажу электрической энергии минимальной цены на уровне не ниже производственной себестоимости НАЭК "Энергоатом";
- погасить задолженности перед производителями на балансирующем рынке электроэнергии.
Отмечается, что по результатам совещания, министр энергетики Герман Галущенко обратился к НКРЭКУ с письмом относительно рассмотрения поданных участниками рынка предложений.
Напомним, по данным "Оператора рынка", в мае 2021 года наблюдалось увеличение объемов заявок на продажу электроэнергии на РСВ в торговой зоне "ОЭС Украины" с низким уровнем заявленных цен. Учитывая значительное количество праздничных и выходных дней, а также сезонное понижение спроса, увеличение объема заявок с низким ценовым уровнем повлияло на формирование почасовых цен, которые составляются по результатам торгов на рынке "на сутки вперед".
После этого, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предостерегла участников рынка электроэнергии от проведения торговых операций, по результатам которых формируется отрицательное сальдо зарегистрированных объемов электроэнергии за расчетный период в торговой зоне "ОЭС Украины".
Средняя цена электроэнергии базовой нагрузки на РСВ с начала мая составила менее 1000 грн/МВт-ч, а 23 мая достигла значения 409,82 грн/МВт-ч. Согласно результатам оперативного мониторинга регулятора, представление низких ценовых заявок осуществляли в основном трейдеры и электропоставщики.
"При этом наблюдается определенная циклическая схема перепродажи электрической энергии с сомнительным источником происхождения в различных сегментах рынка (ДД, РСВ и ВСР) через несколько "промежуточных" компаний", – констатировала НКРЭКУ.
В связи с этим регулятор решил начать совместный с НЭК "Укрэнерго" ежедневный мониторинг за действиями участников рынка электроэнергии с целью исключения из рынка компаний, допускающих возникновение отрицательного сальдо объемов электроэнергии за расчетный период.
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