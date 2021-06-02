Минэнерго предложило ввести временный запрет на продажу электроэнергии трейдерами

Министерство энергетики констатирует сложную ситуацию по ценообразованию на сегментах на организованных сегментах рынка электроэнергии, что потенциально создает угрозу безопасности снабжению потребителям, стабильному прохождению осенне-зимнего периода и, в перспективе, создает риски для синхронизации энергосистемы Украины с европейскими системами ENTSO-E.

Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом шла речь во время совещания 1 июня, на котором присутствовали представители НКРЭКУ, НЭК "Укрэнерго", ГП "Оператор рынка", ГП "Гарантированный покупатель", НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", ЧАО "Центрэнерго" и другие.

Участники рынка отметили необходимость предпринять неотложные меры по имплементации предварительно наработанных предложений, в частности:

возможность ввести временный запрет трейдерам и электропоставщикам подавать заявки на продажу электроэнергии на РСВ/ВСР;

сместить на период профицита электроэнергии ценовые ограничения на организованных сегментах рынка, в частности, путем принятия проекта постановления НКРЭКУ "Об утверждении Методики установления предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутреннесуточном рынке и балансирующем рынке";

верифицировать происхождение и объемов проданной трейдерами и электропоставщиками электроэнергии на РСВ/ВСР;

урегулировать проблемные вопросы ценообразования на ВСР, в частности, временного введения минимальной цены на ВСР на уровне не ниже чем на РСВ

разработка возможности временного установления в поданных на РСВ заявках на продажу электрической энергии минимальной цены на уровне не ниже производственной себестоимости НАЭК "Энергоатом";

погасить задолженности перед производителями на балансирующем рынке электроэнергии.

Отмечается, что по результатам совещания, министр энергетики Герман Галущенко обратился к НКРЭКУ с письмом относительно рассмотрения поданных участниками рынка предложений.

Напомним, по данным "Оператора рынка", в мае 2021 года наблюдалось увеличение объемов заявок на продажу электроэнергии на РСВ в торговой зоне "ОЭС Украины" с низким уровнем заявленных цен. Учитывая значительное количество праздничных и выходных дней, а также сезонное понижение спроса, увеличение объема заявок с низким ценовым уровнем повлияло на формирование почасовых цен, которые составляются по результатам торгов на рынке "на сутки вперед".

После этого, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предостерегла участников рынка электроэнергии от проведения торговых операций, по результатам которых формируется отрицательное сальдо зарегистрированных объемов электроэнергии за расчетный период в торговой зоне "ОЭС Украины".

Средняя цена электроэнергии базовой нагрузки на РСВ с начала мая составила менее 1000 грн/МВт-ч, а 23 мая достигла значения 409,82 грн/МВт-ч. Согласно результатам оперативного мониторинга регулятора, представление низких ценовых заявок осуществляли в основном трейдеры и электропоставщики.

"При этом наблюдается определенная циклическая схема перепродажи электрической энергии с сомнительным источником происхождения в различных сегментах рынка (ДД, РСВ и ВСР) через несколько "промежуточных" компаний", – констатировала НКРЭКУ.

В связи с этим регулятор решил начать совместный с НЭК "Укрэнерго" ежедневный мониторинг за действиями участников рынка электроэнергии с целью исключения из рынка компаний, допускающих возникновение отрицательного сальдо объемов электроэнергии за расчетный период.