Украина введет санкции против Беларуси в случае запуска рейсов "Белавиа" в Крым, – МИД

Украина введет санкции, если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма.

Об этом первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила в комментарии Укринформу.

"Мы зафиксировали для себя высказывания господина Лукашенко об обращении к России и Путину о возможном открытии авиарейсов в оккупированный Крым", – отметила Джапарова.

По ее словам, эти провокационные заявления, вероятно, являются эмоциональной реакцией Лукашенко в ответ на действия Украины в связи с принудительным приземлением самолета Ryanair в аэропорту Минска.

"Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми "ЛНР" или "ДНР". И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями", – подчеркнула Джапарова.

Она подчеркнула, что вся полнота ответственности за санкции и ограничения, введенные государствами мира, в том числе Украиной, в части воздушного сообщения с Беларусью лежит на Лукашенко.

Джапарова также отметила, что решение ограничить воздушное сообщение с Беларусью – это вопрос безопасности, "ведь действия белорусских властей непредсказуемы, и мы не можем заранее оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси".

Как сообщалось, накануне захвативший власть в Беларуси президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в оккупированный Крым.

Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Беларусью и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины.

До этого авиакомпания "Белавиа" выполняла 35 рейсов в неделю по маршруту Минск - Киев и 26 рейсов в другие города Украины. Маршрут через Минск был кратчайшим путем для полетов в Москву. Кроме того, через Украину проходили маршруты "Белавиа" в южном направлении.

Украина и ряд стран ЕС ввели такие ограничения в отношении Беларуси после того, как по указанию Александра Лукашенко самолет авиакомпании Ryanair 23 мая экстренно посадили в Минске. На его борту находился бывший главред ресурса NEXTA Роман Протасевич, он был арестован.