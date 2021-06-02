Суды отменили все штрафы АМКУ по делу "Тедис Украина" на 6,5 миллиарда

Верховный Cуд 1 июня признал неправомерными штрафы Антимонопольного комитета (АМКУ) на общую сумму 460 млн грн, наложенные на ПИИ "Империал Тобакко Юкрейн" и АО "Империал Тобакко Продакшн Украина" по делу о монополии "Тедис Украина" на рынке дистрибуции сигарет.

Как сообщает пресс-служба компании, таким образом суд отменил решения нижестоящих инстанций, которые встали на сторону АМКУ.

Согласно данным на сайте Верховного Суда, таким образом все фигуранты завершившегося рекордным штрафом дела АМКУ о монополии табачного дистрибьютора "Тедис Украина" добились отмены наложенных штрафов в судах.

Напомним, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 млрд грн четырех крупнейших производителей табачных изделий и "Тедис Украина" за создание монополии на рынке дистрибуции сигарет.

В частности, штрафы были наложены на:

"Тедис Украина" – 3,4 млрд грн;

"Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" – 370 млн грн;

"Филип Моррис Украина" – 810 млн грн;

"Джей Ти Интернешнл Украина" – 430 млн грн;

"Джей Ти Интернешнл Компани Украина" – 490 млн грн;

"Империал Тобакко Продакшн Украина" – 170 млн грн;

"Империал Тобакко Юкрейн" – 290 млн грн;

"Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" – 80 млн грн;

"А/Т табачная компания "В.А.Т. - Прилуки" – 450 млн грн.

"Тедис Украина" с помощью судов первой добилась отмены своей части штрафа на 3,4 млрд грн.

После этого в конце февраля 2021 года Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу принадлежащего British American Tobacco (BAT) ЧАО "А/О табачная компания "В.А.Т.-Прилуки" на решение суда первой инстанции и отменил штарф Антимонопольного комитета в отношении этой компании на 450 млн грн.

В марте 2021 года Северный апелляционный хозсуд удовлетворил иск ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" и ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" к АМКУ) и отменил штрафы на сумму 923 млн грн, наложенные комитетом в 2019 году.

Северный апелляционный суд 24 марта удовлетворил апелляционную жалобу ЧАО "Филип Моррис Украина" и ООО "Филип Моррис энд Дистрибьюшн", отменив наложенные АМКУ штрафы на 1,2 млрд грн.