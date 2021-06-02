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Суды отменили все штрафы АМКУ по делу "Тедис Украина" на 6,5 миллиарда

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Суды отменили все штрафы АМКУ по делу

Верховный Cуд 1 июня признал неправомерными штрафы Антимонопольного комитета (АМКУ) на общую сумму 460 млн грн, наложенные на ПИИ "Империал Тобакко Юкрейн" и АО "Империал Тобакко Продакшн Украина" по делу о монополии "Тедис Украина" на рынке дистрибуции сигарет.

Как сообщает пресс-служба компании, таким образом суд отменил решения нижестоящих инстанций, которые встали на сторону АМКУ.

Согласно данным на сайте Верховного Суда, таким образом все фигуранты завершившегося рекордным штрафом дела АМКУ о монополии табачного дистрибьютора "Тедис Украина" добились отмены наложенных штрафов в судах.

Напомним, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 млрд грн четырех крупнейших производителей табачных изделий и "Тедис Украина" за создание монополии на рынке дистрибуции сигарет.

В частности, штрафы были наложены на:

  • "Тедис Украина" – 3,4 млрд грн;
  • "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" – 370 млн грн;
  • "Филип Моррис Украина" – 810 млн грн;
  • "Джей Ти Интернешнл Украина" – 430 млн грн;
  • "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" – 490 млн грн;
  • "Империал Тобакко Продакшн Украина" – 170 млн грн;
  • "Империал Тобакко Юкрейн" – 290 млн грн;
  • "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" – 80 млн грн;
  • "А/Т табачная компания "В.А.Т. - Прилуки" – 450 млн грн.

"Тедис Украина" с помощью судов первой добилась отмены своей части штрафа на 3,4 млрд грн.

После этого в конце февраля 2021 года Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу принадлежащего British American Tobacco (BAT) ЧАО "А/О табачная компания "В.А.Т.-Прилуки" на решение суда первой инстанции и отменил штарф Антимонопольного комитета в отношении этой компании на 450 млн грн.

В марте 2021 года Северный апелляционный хозсуд удовлетворил иск ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" и ЧАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" к АМКУ) и отменил штрафы на сумму 923 млн грн, наложенные комитетом в 2019 году.

Северный апелляционный суд 24 марта удовлетворил апелляционную жалобу ЧАО "Филип Моррис Украина" и ООО "Филип Моррис энд Дистрибьюшн", отменив наложенные АМКУ штрафы на 1,2 млрд грн.

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Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+6
АМКУ совершенно бесполезный орган. На Ахметку боится даже посмотреть, а если кого и штрафует, то все равно суды все штрафы аннулируют.
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02.06.2021 15:33
+3
И зачем нам Антимонопольный комитет ? Одни убытки от него, он за все годы существования ни разу никого не демонополизировал. Уносите на помойку, давайте новенькое, например ПРОСТО СУД. это было бы интересно, правда ?
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02.06.2021 15:30
+3
краще отстегнуть кілька сот лімонів кому потрібно, ніж платити 6.5 лярдів. В Україні все просто вирішується. ВС на цьому зуби з'їв. Виходить АМКУ ні на що не здатний через "реформовану" гетьманом і устаканену клоуном судову систему. Монополія продовжується, тютюнопалії страждають
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02.06.2021 15:34
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Вони ні в чому ні винні просто працюють на Україну і тютюнники добру продукцію виробляють і суди і Єрмак людина чесна, а Зеленський багато, багато як від Києва до Москви, чи навідь до Вашингтону робить реформ не для себе, а для людей старається,денно і нічно,миліх і дорогих для нього украхнців, правда інколи в бюджеті коштів не дає на кисень і нормальні вакцини, субсідії, допомоги новонароджувальним, армії на ******* озбєння, бо потрідні дороги до лікарень і охоронці, прошу пробачення правоохоронці.Слава Зеленському, уму, честі і совісті **********.
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02.06.2021 14:49 Відповісти
И зачем нам Антимонопольный комитет ? Одни убытки от него, он за все годы существования ни разу никого не демонополизировал. Уносите на помойку, давайте новенькое, например ПРОСТО СУД. это было бы интересно, правда ?
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02.06.2021 15:30 Відповісти
Антимонопольний комітет не суд - він довів діло до суда, суд сказав платити штраф, табачники полізли у апеляції, кинули туди багатеньео кеша і їх виправдали. Сребролюбство корінь усіх зол як казав Ісус Христос. АМКУ що повинен був зробити?
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02.06.2021 22:04 Відповісти
АМКУ совершенно бесполезный орган. На Ахметку боится даже посмотреть, а если кого и штрафует, то все равно суды все штрафы аннулируют.
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02.06.2021 15:33 Відповісти
После такого уже никакая мразь не должна посметь сказать,что у нас нет коррупции на высшем уровне,она есть,она наглая и открытая.
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02.06.2021 15:34 Відповісти
краще отстегнуть кілька сот лімонів кому потрібно, ніж платити 6.5 лярдів. В Україні все просто вирішується. ВС на цьому зуби з'їв. Виходить АМКУ ні на що не здатний через "реформовану" гетьманом і устаканену клоуном судову систему. Монополія продовжується, тютюнопалії страждають
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02.06.2021 15:34 Відповісти
Пора уже Украину,как это ни печально,переименовать в Лоханистан.Поздравляю президента Зеленского,что он президент Лоханистана,а он даже гордится таким президенством.Как говорится -круговорот воров и коррупционеров в природе(Украины).
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02.06.2021 21:59 Відповісти
А Я БАЧУ ПОРЯДОК У КРАЇНІ Зе НАВОДЕ ЖЄЛЄЗНОЙ РУКОЙ Суды отменили все штрафы АМКУ по делу "Тедис Украина" на 6,5 миллиарда - Цензор.НЕТ 4117

Мімо бюджета пролітають міліарди гривень
А СУДДІ КРАЙНЄ ОЗАБОЧЄНИЄ ВИЇДЖАЮТЬ З АПЕЛЯЦІОНОГО СУДА НА НОВИХ ЛЕКСУСАХ І ЛЕНД КРУЗЕРАХ )))))))))))))
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02.06.2021 22:01 Відповісти
миллиард на выплату пенсий не хватает и зэбыдло хочет отменять пенсии а тут корупционеры от власти ДАРЯТ МИЛЛИАРДЫ
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03.06.2021 07:01 Відповісти
у феодало-олигархо так низшие суды для видимости назначают, а высшие суды отменяют. То есть низы могут верхи не хотят. Вывод. Страна погрязла в коррупции безвозвратно ибо даже взять Витренка, там попросили там отказали и где он. Вопрос а почему???
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03.06.2021 07:47 Відповісти
официальная инфа. суды отменяют 90% штрафов и конфискаций аложенных на предприятия, граждан, коррупционеров то нахрен такие суды? получаеться что вся работа следователей прокуратуры, сбу и дбр идет коту под хвост. значит и их работа то же нахрен не нужна.... тогда вопрос. а к чему мы придем?
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03.06.2021 08:55 Відповісти
Владелец сигаретной компании Tedis Борис Кауфман смог избежать штрафа, который наложил на фирму Антимонопольный комитет Украины, после личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, утверждает главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
Поддержка сигаретной монополии компании "Tedis Украина" - одна из самых очевидных коррупционных схем с участием президента Владимира Зеленского. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/butusov-nazval-podderzhku-tabachnoj-kompanii-kaufmana-tedis-ochevidnoj-korruptsionnoj-shemoj-s-uchastiem-zelenskogo-1519621.html
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03.06.2021 10:28 Відповісти
 
 