Нацкомиссия расширила список сомнительных финансовых проектов
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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила список сомнительных инвестиционных проектов после соответствующих обращений от правоохранительных органов и юридических лиц.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР,
Таким образом, список скам-проектов пополнился Adal, Forex4you, Fortrade, FINANSA , "Торговый дом Карат, MOSBY GROUP, Mosby Lincoln LC и Sincere Systems.
"Данные проекты якобы работают на рынке Форекс, или с другими финансовыми активами. Некоторые вводят в заблуждение граждан под видом сотрудничества с международными финансовыми инвестиционными компаниям, или действуют по уже знакомому украинцам механизму – предоставление сверхбольшого процента кешбека по выданным подарочным сертификатам", говорится в сообщении.
Всего в перечень скам-проектов НКЦБФР отнес 64 проекта.
Под скам-проектами Нацкомиссия подразумевает инвестиции в квази рынок Форекс и проекты, которые предлагают услуги по инвестированию, однако нацелены только на незаконное завладение средствами инвесторов.
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