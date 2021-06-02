Рада одобрила запрет на продажу лекарств детям (обновлено)

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в статью 21 закона "О лекарственных средствах" относительно запрета продажи лекарственных средств детям".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5122 в первом чтении проголосовало 306 народных депутатов.

Законопроектом предлагается запретить реализацию (отпуск) лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста, а в случае возникновения сомнения относительно возраста покупателя, лица, осуществляющие отпуск лекарств (аптечные работники), обязать реализовывать лекарственные средства только при условии предъвления документа, удостоверяющего возраст покупателя.

Верховная Рада также приняла за основу законопроект №5123-1, который вводит штрафы за продажу лекарственных средств лицам, не достигших 14 лет. Соответствующий документ в первом чтении поддержали 319 народных депутатов.

Документ предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях новою статьей 42-5 "Реализация (отпуск) лекарственных средств малолетним лицам". Ее нарушение может повлечь за собой штраф в размере от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан, а за повторное нарушение – штраф от 800 до 1400 необлагаемых минимумов доходов граждан.