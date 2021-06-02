СБУ разоблачила незаконную схему завышения цен на отопление в Луганской области

Служба безопасности обнаружила механизм искусственного завышения цен на теплоснабжение для социальных объектов одного из городов Луганской области, в результате чего расходы бюджета составили почти 5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что в течение 2018-2020 годов школы, больницы, спортивные школы и другие учреждения социальной инфраструктуры получали платежки за отопление по значительно завышенным ценам.

По версии следствия, к незаконной схеме причастны госслужащие и менеджмент коммерческой структуры, которую связывают с бывшим влиятельным чиновником регионального уровня. В результате "согласования" повышенных тарифов, участники схемы вывели из бюджета города, по предварительным данным минимум 5 млн грн.

В рамках уголовного производства правоохранители провели 12 обысков по местам проживания и в офисах злоумышленников, в результате которых была изъята компьютерная техника и средства связи, финансовая документация и черновики, подтверждающие незаконную схему.

На данный моент продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.