"Белавиа" потеряла две трети направлений из-за запретов полетов

Белорусская авиакомпания "Белавиа" потеряла более двух третей стран-направлений для перевозок пассажиров из-за закрытия рядом стран своего воздушного пространства после инцидента с посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair.

Как сообщают в компани, самолеты "Белавиа" могут летать только в девять стран, среди которых Армения, Азербайджан, Грузия, Россия, Израиль, Казахстан, Турция, Узбекистан и ОАЭ, передает Интерфакс-Украина.

При этом белорусской компании запрещены полеты в 21 страну. По итогам минувшей недели "Белавиа" приостановила рейсы в Литву, Великобританию, Францию, Украину, Латвию, Финляндию, Чехию, Швецию, Эстонию, Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, российский Калининград, в Венгрию, Молдавию, Сербию и на Кипр.

Сообщается также, что авиакомпания работает над поиском новых направлений для полетов.

Кроме того, департамент по авиации Минтранса Беларуси сообщил, что обратится в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) для оценки правомерности действий Украины, стран Европейского союза и других государств, которые запретили белорусским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство

Как сообщалось, Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Беларусью и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины.

До этого авиакомпания "Белавиа" выполняла 35 рейсов в неделю по маршруту Минск - Киев и 26 рейсов в другие города Украины. Маршрут через Минск был кратчайшим путем для полетов в Москву. Кроме того, через Украину проходили маршруты "Белавиа" в южном направлении.

Украина и ряд стран ЕС ввели такие ограничения в отношении Беларуси после того, как по указанию Александра Лукашенко самолет авиакомпании Ryanair 23 мая экстренно посадили в Минске. На его борту находился бывший главред ресурса NEXTA Роман Протасевич, он был арестован.