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Нацкомиссия предостерегла участников рынка электроэнергии от "торговли воздухом" (обновлено)

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Нацкомиссия предостерегла участников рынка электроэнергии от

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предостерегла участников рынка электроэнергии от проведения торговых операций, по результатам которых формируется отрицательное сальдо зарегистрированных объемов электроэнергии за расчетный период в торговой зоне "ОЭС Украины".

Соответствующее решение было принято 2 июня на основании мониторинга ГП "Оператор рынка" и НЭК "Укрэнерго", который обнаружил признаки манипулирования некоторыми участниками на рынке электроэнергии.

"Участники рынка, кроме производителей и "Гарантированного покупателя", при совершении операций по купле и продаже электроэнергии по двусторонним договорам, на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и импорта/экспорта электроэнергии должны избегать операций, по результатам которых формируется отрицательное сальдовое значение зарегистрированных объемов электроэнергии за расчетный период в торговой зоне "ОЭС Украины", – говорится в решении Нацкомисси.

По словам и.о. директора ГП "Оператор рынка" Романа Сутченко, данное решение должно исключить манипуляции некоторых электропоставщиков и трейдеров, чтобы на рынке "на сутки вперед" продавался только имеющийся объем электроэнергии.

По данным "Оператора рынка", в мае 2021 года наблюдалось увеличение объемов заявок на продажу электроэнергии на РСВ в торговой зоне "ОЭС Украины" с низким уровнем заявленных цен. Учитывая значительное количество праздничных и выходных дней, а также сезонное понижение спроса, увеличение объема заявок с низким ценовым уровнем повлияло на формирование почасовых цен, которые составляются по результатам торгов на рынке "на сутки вперед".

Как сообщается в обосновании к постановлению НКРЭКУ №895 от 2 июня, средняя цена электроэнергии базовой нагрузки на РСВ с начала мая составила менее 1000 грн/МВт-ч, а 23 мая достигла значения 409,82 грн/МВт-ч. Согласно результатам оперативного мониторинга регулятора, представление низких ценовых заявок осуществляли в основном трейдеры и электропоставщики.

"При этом наблюдается определенная циклическая схема перепродажи электрической энергии с сомнительным источником происхождения в различных сегментах рынка (ДД, РСВ и ВСР) через несколько "промежуточных" компаний", – констатировала НКРЭКУ.

В связи с этим регулятор решил начать совместный с НЭК "Укрэнерго" ежедневный мониторинг за действиями участников рынка электроэнергии с целью исключения из рынка компаний, допускающих возникновение отрицательного сальдо объемов электроэнергии за расчетный период.

"Мы принимаем решение, согласно которому осуществляем немедленный мониторинг совместно с оператором системы передач НЭК "Укрэнерго" и сразу же исключаем таких участников из рынка, вначале на 7 дней, потом на 30", – сказал председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк в ходе заседания, передает Интерфакс-Украина.

Согласно решению регулятора, участники рынка (кроме производителей и ГП "Гарантированный покупатель") при осуществлении операций купли и продажи электроэнергии по двухсторонним договорам (ДД), на рынке на сутки вперед (РСВ) или импорта/экспорта должны избегать отрицательного сальдо объемов электроэнергии за расчетный период в торговой зоне ОЭС Украины.

В случае нарушения участником такого требования на величину более 1 МВт-ч в любом расчетном периоде, администратор расчетов (НЭК "Укрэнерго") сообщает об этом НКРЭКУ и отклоняет регистрацию ДД на протяжении следующих семи календарных дней с момента нарушения.

Одновременно администратор расчетов сообщает ГП "Оператор рынка", что на протяжении следующих семи календарных дней максимальный объем продажи электроэнергии на РСВ и внутрисуточном рынке (ВСР) такого участника обнуляется и составляет 0 МВт-ч.

В случае повторного нарушения участником требования на протяжении одного календарного месяца, аналогичные санкции к нему применяются уже на срок 30 дней.

"У нас в правилах рынка четко предусмотрено, что участник не может продавать электроэнергию на РСВ, к примеру, и выкупать на ВСР. Точно так же мы заявляем, что такого нельзя делать и через цепочку участников. Это является манипуляцией и это нужно прекращать", – отметил Тарасюк.

Глава НКРЭКУ в ходе заседания комиссии поручил профильному департаменту обеспечить обнародование на сайте регулятора названия участников-нарушителей с возможным обнародованием имен их бенефициариев.

Кроме того, как отметила член НКРЭКУ Ольга Бабий, с 1 июля 2021 года согласно закону №738-IX для участников рынков газа и электроэнергии за манипулирование наступает административная и уголовная ответственность, в связи с чем регулятор помимо применения штрафов получит возможность обращаться в правоохранительные органы с целью введения уголовной ответственности для участников-нарушителей.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  "Оператор рынка"


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Просто казкова країна де бізнес будується на ухиленні від сплати податків а невиконання законів держорганами тільки сприяє цьому .
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02.06.2021 14:52 Відповісти
Никакими админстративными решениями, ничего не изменишь. Започаткуйте клириговую систему.
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02.06.2021 19:46 Відповісти
Это просто вы никогда в жизни бизнесом не занимались Нацкомиссия предостерегла участников рынка электроэнергии от "торговли воздухом" - Цензор.НЕТ 8951
Законы прописаны так, что если их соблюдать - сразу разоришься Нацкомиссия предостерегла участников рынка электроэнергии от "торговли воздухом" - Цензор.НЕТ 1644
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04.06.2021 15:31 Відповісти
 
 