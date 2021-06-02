Фонд гарантирования продал активы банков за месяц на рекордную сумму в 1 миллиард

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в мае 2021 года провел успешные аукционы по продаже активов ликвидируемых банков на общую сумму более 996 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда, эта сумма продажи активов за месяц стала рекордной за последние три года.

Отмечается, что всего в мае был проведен 581 открытый электронный аукцион, из них 46 – результативные. Остальные торги не состоялись из-за отсутствия участников, заинтересованных в покупке имущества.

Все средства обанкротившихся банков Фонд направляет на расчет с их кредиторами.

Всего в мае успешными были аукционы по продаже активов 12 банков:

АО "Родовид Банк" (недвижимость, предметы нумизматики, фалеристики и активы культурной ценности, кредиты юрлиц, основные средства) на сумму 293,4 млн грн;

АО "Банк "Финансы и кредит" (ипотека, транспорт, портфель кредитов юрлиц) на сумму 229,3 млн грн;

ЧОА "Мисто Банк" (недвижимость) на сумму 228,8 млн грн;

ЧАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива" (портфель кредитов юрлиц) на сумму 148 млн грн;

АО "Дельта" (портфель кредитов юрлиц) на сумму 40,4 млн грн;

АО "Златобанк" (недвижимость, предметы нумизматики, фалеристики и активы культурной ценности) на сумму 26,5 млн грн;

АО "ВТБ Банк" (земельные участки, дебиторская задолженность – права на судно и права на земельные участки) на сумму 19,9 млн грн;

АО АКБ "Аркада" (земельные участки, транспорт) на сумму 6,8 млн грн;

АТ "БАНК ВЕЛЕС" (нерухоме майно та основні засоби) на сумму 1,3 млн грн;

ЧАО "Вектор Банк" (портфель кредитов физлиц (ипотека) на сумму 1,01 млн грн;

ЧАО "Диамантбанк" (транспорт, пул активов) на сумму 785 504 грн;

ЧАО "Банк Камбио" (дебиторская задолженность – права на недвижимость) на сумму 157 699 грн.

По состоянию на 1 июня по результатам успешных аукционов уже получено оплату за 15 лотами на сумму 99,1 млн грн, по шести заключены договоры купли-продажи активов на сумму более 5 млн грн. Кроме того, в течение мая от непосредственной продажи активов физическими и юлидическими лицами выручено 317 238 грн.