Кабмин повысил предельную цену на бензин и дизтопливо

Кабинет министров внес изменения в формулу определения предельной розничной цены бензина и дизельного топлива, что приведет к ее росту примерно на 0,6-07 грн за литр.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №551 от 2 июня обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года, которое 14 мая 2021 года было дополнено пунктом об установке предельных уровней торговой надбавки к средним ценам топлива.

Согласно решению Кабмина, средняя стоимость дизтоплива (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) будет определяться Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют от НБУ, а также внешних логистических и других затрат в размере $27 за тонну.

Таким образом, в формулу расчета были включены логистические и другие затраты сетей АЗС, что добавит к предельной стоимости бензинов 66 копеек за литр (с НДС), а к цене дизтоплива – 73 коп. за литр (с НДС), свидетельствуют подсчеты отраслевого издания enkorr.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что необходимость уточнения механизма расчета "Нафтогазом" средней стоимости топлива возникла исходя из практики применения государственного регулирования ценообразования в этой сфере.

Как сообщалось, Кабинет министров 14 мая принял постановление, которым на период действия карантина для сетей автозаправочных станций (АЗС) устанавливаются предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн за литр) и бензина (не выше 5 грн за литр).