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Милованов возглавил набсовет "Укроборонпрома"

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

Милованов возглавил набсовет

Обновленный наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром" избрал главой экс-министра экономики и президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова.

Об этом сообщает пресс-служба концерна. 

Также среди вопросов, вынесенных на обсуждение, говорилось, в частности, о необходимости во всестороннем анализе жизнестойкости предприятий-участников концерна, разработке корпоративной стратегии реформирования "Укроборонпрома" и его предприятий-участников, в том числе стратегии развития отраслевых объединений, которые будут созданы вокруг основной номенклатуры производства .

"Реформа "Укроборонпрома" позволяет превратить предприятия государственного оборонно-промышленного комплекса в хозяйственные общества в максимально короткие сроки. Это автоматически откроет доступ к капиталу, инвестициям и международному трансферу технологий", – сообщил Милованов.

Как сообщает Интерфакс-Украина, он также сообщил, что набсовет утвердил первый в истории "Укроборонпрома" аудит за 2019 год, проведенный компанией Baker Tilly. "Результаты не очень хорошие - есть много над чем работать", – уточнил глава набсовета.

По его словам, были также созданы три комитета в совете: по вопросам компенсации (зарплат и KPI), по регламенту и по трансформации, а также определен график заседаний - каждый последний четверг месяца.

Как сообщалось, в обновленный набсовета "Укроборонпрома" входят также первый заместитель Минстратегпрома Валерий Иващенко, экс-директор американского Агентства исследовательских проектов по обороне (DARPA) Энтони Дж. Тетер, экс-владелец ООО "Днепр Спецтех" и экс-член набсовета банка "Сич" Александр Носов и экс-глава правления "Запорожстали" Ростислав Шурма.

К полномочиям набсовета "Укроборонпрома" относятся, в частности, утверждение стратегии развития и направлений деятельности концерна, а также осуществление контроля над выполнением концерном и его участниками возложенных на них задач в сфере оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества.

Автор: Юлiя Недашківська
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зЭля денег не берет - то все еРмак и со-"команда".....- зЭля только счета проверяет - по -оманам....
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02.06.2021 13:14 Відповісти
"Всплески радужного оптимизма
Напоминают шлепки по воде
Руками дауна подстреленного
И упавшего в речку
На берегу стоит кучка людей
И искренне радуется тому
Что дебилы у нас, дебилы у нас
Тоже веселы и спортивны.
Свою жизнь, жизнь, жизнь
Мы, кажется, про@@@ли*..."© (А.Лаэртский)
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про@@@ли* - производная от глагола, обозначающего действие, совершаемое в процессе интимной близости, в одно нецензурное слово из идиоматического выражения тюрко-татарского происхождения.
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02.06.2021 13:33 Відповісти
 
 