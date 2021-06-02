Нацкомиссия приняла предварительное решение о сертификации "Укрэнерго"

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании приняла предварительное решение о сертификации ЧАО "НЭК "Укрэнерго" как оператора системы передачи по модели ISO.

Согласно соответствующему постановлению НКРЭКУ, решение регулятора будет направлено Секретариату Энергетического Сообщества для изучения и предоставления соответствующего вывода, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается в материалах НКРЭКУ, подготовленных к заседанию регулятора, "Укрэнерго" в целом отвечает требованиям относительно отделения и независимости оператора системы передачи, предусмотренных законом, однако принятие окончательного решения о сертификации возможно только после выполнения необходимых мероприятий, предусмотренных в обосновании к предварительному решению о сертификации.

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассчитывает, что НКРЭКУ может принять окончательное решение о сертификации по системе ISO уже в сентябре текущего года.

Сертификация "Укрэнерго" является обязательным условием синхронизации Объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины в европейскую ENTSO-E.

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" 17 мая подало запрос на сертификацию по модели ISO в НКРЭКУ.