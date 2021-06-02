Минэкономики обнародовало новые расчеты стоимости бензина и дизтоплива

Министерство экономики Украины представило информацию о новых расчётах средней стоимости бензина и дизельного топлива на первую декаду июня.

Отмечается, что на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины" определена средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 20,91 грн, и 1 литра бензина автомобильного GASOLINE 10 ppm, которая составляет 24,92 грн за литр, передает enkorr.

С учетом максимальной торговой наценки, которая согласно постановлению правительства о госрегулировании цен должна быть не более 5 грн/л на бензин и 7 грн/л на дизельное топливо, предельная стоимость бензина составляет 29,92 грн/л, что на 8 коп/л выше цены, установленной на последню декаду мая.

Предельная цена ДТ установлена на уровне – 27,91 грн/л (+2 коп/л).

Как сообщалось, Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании 14 мая принял постановление, которым на период действия карантина для сетей автозаправочных станций устанавливаются предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн за литр) и бензина (не выше 5 грн за литр).

В начале мая Кабмин опубликовал свое постановление от 29 марта, которым для сетей АЗС вводится обязательное декларирование изменения цен на бензин и дизтопливо на 1% и более за 20 дней.

После его принятия, 5 апреля, Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали меморандум, предусматривающий, что крупные сети АЗС будут сдерживать цены на все марки нефтепродуктов в апреле на уровне ниже 30 грн/л, а правительство усилит борьбу с нелегальным рынком топлива.

Однако с начала мая розничные сети начали повышать цены на топливо, ссылаясь на рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля мировые цены на нефть выросли с $62 до $69 за баррель, а нефтепродукты в Европе подорожали на 7-11%.