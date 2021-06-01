Ericsson открыл в Украине лабораторию для тестирования работающей сети 5G

Компания Ericsson открыла в Украине 5G-демоцентр - лабораторию с работающими сетями 4G и 5G. Ее открыли для посещения представителям телеком-компаний, мобильных операторов и стартапов, которые делают продукты, связанные с мобильной связью.

Об этом сообщает AIN.

Этот центр расположен в офисе "Ericsson Украина" в Киеве. Он является тестовой лабораторией и демонстрационной студией, где установлены и работают основные элементы сетей 4G и 5G, развернута автономная выделенная сеть 5G. Последняя включает в себя небольшое ядро, Router 6000 для IP-подключения и систему радиодоступа с использованием Ericsson Radio Dot System. Это оборудование работает круглосуточно.

Лаборатория, в частности, открыта для:

демонстрации сценариев использования выделенной сети 5G (удаленная поддержка, мониторинг производственного процесса с помощью видеостриминга в реальном времени);

пилотирования голосовых сервисов критических систем связи (Mission Critical Push-to-Talk), демонстрации работы диспетчерского центра, контролирующего систему экстренной связи;

демонстрации технологических особенностей работы сетей 5G для мобильных операторов.

В этой лаборатории мобильные операторы, стартапы и другие участники рынка могут протестировать сервисы и оборудование 4G/5G как для бизнеса, так и для конечных пользователей мобильных услуг.