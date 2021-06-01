"Белавиа" увеличит количество рейсов в Россию вместо Европы, – Лукашенко

Беларусь и Россия прорабатывают увеличение количества рейсов "Белавиа" в Москву и Санкт-Петербург, а также начало полетов в другие города России, в том числе на курорты.

Об этом захвативший власть в Беларуси президент Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам сотрудничества с Россией по итогам встречи с Владимиром Путиным, передает БЕЛТА.

"Учитывая, что у нас есть базы отдыха на Черном море, в районе Сочи и Туапсе, я попросил, чтобы Россия изучила вопрос перелета "Белавиа" в Сочи, Краснодарский край и Казань. Еще несколько городов были обозначены. Должен сказать, что никакого отторжения, несмотря на пандемию (Россия очень опасается этого в негативном развитии, не дай бог), со стороны Путина не было", – сказал Лукашенко.

Он также сообщил, что Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в оккупированный Крым.

"У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", – рассказал Лукашенко.

Как сообщалось, Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Беларусью и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины.

До этого авиакомпания "Белавиа" выполняла 35 рейсов в неделю по маршруту Минск - Киев и 26 рейсов в другие города Украины. Маршрут через Минск был кратчайшим путем для полетов в Москву. Кроме того, через Украину проходили маршруты "Белавиа" в южном направлении.

Украина и ряд стран ЕС ввели такие ограничения в отношении Беларуси после того, как по указанию Александра Лукашенко самолет авиакомпании Ryanair 23 мая экстренно посадили в Минске. На его борту находился бывший главред ресурса NEXTA Роман Протасевич, он был арестован.