После ухода из "Нафтогаза" Зеркаль стала советником министра энергетики

Экс-заместитель министра иностранных дел, бывший советник главы НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль стала советником министра энергетики.

Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы Министерства энергетики по итогам встречи министра Германа Галущенко с комиссаром ЕС по энергетике Кадри Симсон, в которой в статусе советника министра участвовала Зеркаль.

В ходе встречи стороны обсудили стратегическое партнерство Украины и ЕС, интеграцию объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины с европейской ENTSO-E, а также газопровод "Северный Поток-2".

"Еврокомиссар Кадри Симсон подтвердила, что позиция европейской стороны неизменна в этом вопросе: "Северный поток-2" не выполняет функцию диверсификации поставок газа, ЕС не поддерживает реализацию этого проекта", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в конце мая советница председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль ушла из госкомпании после увольнения Андрея Коболева и назначения главой компании Юрия Витренко.

Зеркаль пришла в "Нафтогаз" в мае 2020 года. Она возглавила организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных дел "Нафтогаза Украины" в спорах с ПАО "Газпром" (Россия) и в делах против Российской Федерации.