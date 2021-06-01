Лукашенко не верит в санкции Евросоюза против транзита газа через Беларусь

Захвативший власть в Беларуси президент Александр Лукашенко не верит в возможность Европейского союза ввести санкции в отношении транзита газа через Беларусь по газопроводу "Ямал - Европа".

Об этом Лукашенко заявил на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, отвечая на вопросы журналистов, передает БЕЛТА.

"Не думаю, что европейцы "выстрелят в себе в ногу". Им нет необходимости "стрелять себе в ногу". Они же не Украина. Поэтому я не думаю, что они возьмутся за этот рычаг. Это им уж тогда совсем дорого обойдется. И здесь они уже будут иметь дело не только и не столько с Беларусью, сколько с Россией", – сказал лукашенко.

Как сообщалось, ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что санкции стран ЕС против Беларуси могут затронуть транзит российского газа.

Напомним, страны ЕС обсуждают введение секторальных экономических санкций в отношении Беларуси за захват пассажирского самолета Ryanair, который 23 мая был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

После этого Украина и ряд стран ЕС ввели ограничения для своих авиакомпаний на полеты в воздушном пространстве Беларуси, а также запретили белорусской авиакомпании "Белавиа" использовать воздушное пространство своих стран.