Евросоюз готовит санкции против "Белавиа" и чиновников из Беларуси, – Reuters

Европейский союз готовит санкции в отношении национальной авиакомпании Беларуси и около десятка высокопоставленных белорусских авиационных чиновников.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех европейских дипломатов.

По их словам, это решение может стать временной мерой перед экономическими санкциями после вынужденной посадки пассажирского самолета.

Предлагаемые замораживание активов и запрет на поездки являются частью пакета новых санкций в отношении Беларуси со стороны государств ЕС, которые возмущены тем, что рейс авиакомпании Ryanair был вынужден приземлиться в Минске 23 мая, чтобы арестовать журналиста-диссидента и его девушку.

Правительства ЕС, которые описали инцидент как государственное пиратство, говорят, что они рассматривают возможность нацеливания на секторы, которые играют центральную роль в экономике Беларуси, чтобы нанести реальное наказание самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко. Это могут быть продажи облигаций, нефтяной сектор и калийные удобрения, крупный белорусский экспорт.

По словам дипломатов, прежде чем вводить такие экономические санкции, блок, как ожидается, к 21 июня согласует меньший санкционный список в отношении физических лиц и двух юридических лиц в качестве быстрого промежуточного ответа.

"Все государства ЕС согласны с таким подходом", - сказал один дипломат.

Второй дипломат заявил, что это будет "четкий сигнал Лукашенко о том, что его действия опасны и неприемлемы".

В то время как санкции все еще обсуждаются, послы ЕС уже 4 июня могут предварительно одобрить запрет на полеты и посадку на территории ЕС белорусских авиакомпаний, что позволит министрам ЕС официально подписать их позже в этом месяце.

Великобритания, больше не входящая в ЕС, приостановила действие разрешения на полеты для национального перевозчика Беларуси "Белавиа". Ожидается, что ЕС сделает то же самое, заявили дипломаты.

Ожидается, что среди работников авиационного сектора будут высокопоставленные чиновники министерства обороны и транспорта Беларуси, военнослужащие военно-воздушных сил, высокопоставленный чиновник Минского аэропорта и высокопоставленный чиновник гражданской авиации, сообщили дипломаты.

Также в черный список и запрет на ведение бизнеса с ЕС будет внесено еще одно государственное предприятие из авиационного сектора.

Как сообщалось, Украина с 26 мая прекратила прямое авиасообщение с Беларусью и запретила самолетам украинских авиакомпаний полеты через воздушное пространство этой страны, а с 29 мая ввела запрет на полеты для белорусских перевозчиков над территорией Украины.

Украина и ряд стран ЕС ввели такие ограничения в отношении Беларуси после того, как по указанию Александра Лукашенко самолет авиакомпании Ryanair 23 мая экстренно посадили в Минске. На его борту находился бывший главред ресурса NEXTA Роман Протасевич, он был арестован.

До этого авиакомпания "Белавиа" выполняла 35 рейсов в неделю по маршруту Минск - Киев и 26 рейсов в другие города Украины. Маршрут через Минск был кратчайшим путем для полетов в Москву. Кроме того, через Украину проходили маршруты "Белавиа" в южном направлении.