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Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 16 миллиардов

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Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 16 миллиардов

Министерство финансов на состоявшемся 1 июня аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 15,86 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие трехмесячные ОВГЗ были размещены на 524,08 млн грн при спросе в 806 млн грн. Благодаря ограничению предложения ставку по этим ценным бумагам удалось снизить на 6 базисных пунктов – до 8,42% годовых.

Облигации сроком обращения один год были размещены на 2,63 млрд грн, ставка по ним осталась на уровне 11,2% годовых. При этом Минфин удовлетворил все поданные заявки.

Облигации сроком обращения полтора года были размещены на 988,1 млн грн под неизменные 11,3% годовых.

Кроме того, от размещения двухлетних ОВГЗ поступило 767,7 млн грн под 12,04% годовых, от трехлетних – 1,11 млрд грн под 12,3% годовых.

Минфин также разместил номинированные в долларе США облигации сроком обращения один год на $343,9 млн под 3,7% годовых и двухлетние долларовые ОВГЗ на $13,7 млн под 3,9%.

Как сообщалось, Министерство финансов на предыдущем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 5,96 млрд грн. По итогам аукциона впервые за последние месяцы вырос портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов.

Автор: Михайло Орлюк
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