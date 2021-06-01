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На Владимирском спуске в Киеве будет частично ограничат движение транспорта до 31 июля

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На Владимирском спуске в Киеве будет частично ограничат движение транспорта до 31 июля

До 31 июля 2021 года на Владимирском спуске в Киеве будет частично ограничено движение транспорта.

Об этом информирует КК "Киевавтодор".

На Владимирском спуске начинается текущий ремонт покрытия из брусчатки. Дорожники будут выполнять работы на разных участках.

Во время ремонта движение частично ограничат. 

Ранее сообщалось, что движение скоростного трамвая от станции "Старовокзальная" до станции "Гната Юры" из-за капитального ремонта улицы Борщаговской в Соломенском районе закроют до 15 августа. Перекрытие движения предварительно планируется со 2 июня.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  КГГА


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