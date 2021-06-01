План поступлений в госбюджет перевыполнен на 18 миллиардов, – Казначейство

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в мае 2021 года в общий фонд государственного бюджета поступило 107,2 млрд грн. Месячная роспись, показатель которой был увеличен в связи с последними изменениями в закон о государственном бюджете, выполнена на 102,7% (+2,8 млрд грн).

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

В целом в общий фонд государственного бюджета за первые пять месяцев 2021 года поступило 421 млрд грн, или 104,5% от росписи отчетного периода (+18,3 млрд грн). Поступления от Государственной налоговой службы составляли 240,2 млрд грн, роспись на январь-май выполнена на 106,3% (+14,1 млрд грн), Государственной таможенной службы – 143,3 млрд грн, выполнение составило 103,8% (+5,3 млрд грн).

По платежам от ГНС поступления составили 75 млрд грн, или 104,8% от росписи мая (+3,5 млрд грн), в том числе:

налог на доходы физических лиц и военный сбор – 10,2 млрд грн;

налог на прибыль предприятий – 29,8 млрд грн;

рентная платы за пользование недрами – 4,8 млрд грн;

акцизный налог с произведенных в Украине товаров – 5,4 млрд грн;

налог на добавленную стоимость – 10,7 млрд грн (собрано 23,6 млрд, возмещено 12,9 млрд).

При этом поступления налога на прибыль предприятий превысили плановые как по итогам мая (+2,5 млрд грн), так и с начала года в целом (+4,7 млрд грн).

Поступления в общий фонд госбюджета таможенных платежей составили 29,5 млрд грн, или 100,3% от росписи апреля (+0,1 млрд грн). Из общей суммы поступлений 27,3 млрд грн поступило в виде налога на добавленную стоимость, 2 млрд грн – ввозной пошлины.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в январе-мае 2021 года составили 132,8 млрд грн, что на 4,7 млрд грн превысило ожидаемые (плановые) показатели ГНС на соответствующий период. Из указанной суммы 26,3 млрд грн поступило в мае (+0,3 млрд грн до ожидаемых).

По оперативным данным Госказначейства за январь-май 2021 года, расходы по общему фонду государственного бюджета составили 454,7 млрд грн или 92,6% от росписи отчетного периода. Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам осуществлялось в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений.

За январь-май 2021 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в размере 32,5 млрд грн, в том числе общий фонд – с дефицитом в сумме 31,3 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 86,5 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-май 2021 года составили 192,5 млрд грн или 73,4% от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 156 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 40 млрд грн ($1 млрд и 349,2 млн евро).

Из внешних источников привлечено 36,5 млрд грн, в частности:

34,7 млрд грн ($1,25 млрд) путем размещения 8-летних ОВГЗ под 6,875% годовых;

0,4 млрд грн ($15 млн) – получение средств займа МБРР в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины";

1,1 млрд грн ($40 млн) – получение средств займа МБРР в рамках проекта "Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии СOVID-19";

0,1 млрд грн ($5 млн) – получение средств займа МБРР в рамках проекта "Дополнительное финансирование для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины";

0,1 млрд грн ($3,6 млн) – получение средств от МБРР в рамках программы "дополнительное финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

При этом платежи по погашению государственного долга за январь-май 2021 года составили 170,5 млрд грн (98% от плана), платежи по обслуживанию – 64,4 млрд грн (99,4% плана).

В мае текущего года Украина осуществила первую выплату по государственным деривативам в сумме $40,8 млн.