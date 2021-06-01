Рада продлила налоговые льготы на ввоз самолетов украинскими компаниями

Верховная Рада на заседании 1 июня приняла во втором чтении и в целом закон о продлении до 1 января 2025 года освобождения авиакомпаний от обложения таможенными платежами за ввоз иностранных самолетов массой до 30 тонн и пассажировместимостью до 110 мест.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5301 во втором чтении проголосовало 292 народных депутата.

Законом до 31 декабря 2024 года продлео действие нормы, которой полностью освобожден от обложения таможенными платежами и НДС ввоз украинскими авиакомпаниями самолетов массой от 10 до 30 тонн и максимальной пассажировместимостью от 44 до 110 мест по договорам оперативного лизинга.

Кроме того, законом Кабмину поручено предусмотреть при составлении госбюджета на 2022 год финансирование Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности на 2021-2030 годы в объеме, необходимом для восстановления полномасштабного серийного производства гражданских самолетов в Украине, освоения производства вертолетов, а также для создания условий для сохранения доли рынка авиаперевозок для отечественных производителей.

Целью законопроекта в пояснительной записке к нему указана необходимость предоставления украинским авиакомпаниям переходного периода для перехода на использование самолетов отечественного производства, ведь согласно закону "О развитии самолетостроительной промышленности" в 2021 году украинские авиакомпании должны были перейти на использование самолетов, произведенных в Украине. Однако авторы законопроекта отмечают, что с 2017 года ситуация с обеспечением украинских авиакомпаний самолетами отечественного производства не изменилась.

Соответственно, в ином случае при ввозе на территорию Украины иностранных самолетов вышеуказанных параметров по договорам оперативного лизинга авиакомпании вынуждены были бы платить ставку таможенного платежа и налог на добавленную стоимость в размере 20% от стоимости воздушного судна.