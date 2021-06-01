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Рада одобрила введение запрета на продажу ароматизированных сигарет

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Рада одобрила введение запрета на продажу ароматизированных сигарет

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законы об охране здоровья населения от вредного воздействия табака".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4358 в первом чтении проголосовали 339 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, проект документа разработан с целью уменьшения привлекательности табачных изделий, защиты от воздействия вторичного табачного дыма, выбросов от электронных сигарет и аэрозоля табачных изделий для нагрева в публичных помещениях.

В частности, предложено запретить продажу сигарет и табака для самокруток с характерным запахом и/или вкусом дыма, табачных изделий, содержащих вкусо-ароматические добавки или технические характеристики, позволяющие изменять запах или вкус дыма соответствующих табачных изделий или интенсивность дыма, а также табака для перорального применения.

Законопроектом предлагается установить требования к осуществлению деятельности, связанной с производством, оптовой и розничной торговлей, экспортом и импортом электронных сигарет и заправочных контейнеров, ввести медицинское предупреждение на упаковках травяных изделий для курения и бездымных табачных изделиях, определить порядок введения в оборот новых табачных изделий, запретить рекламу, стимулирование продажи и спонсорства устройств для курения табачных изделий и табака, электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Доработанный законопроект приведен в соответствие с требованиями Директивы 2014/40/ЕС, в частности, положение относительно медицинских предупреждений бездымных табачных изделий.

Кроме того, на 24 месяца отсрочено во времени вступления в силу норм законопроекта о введении "медицинских предупреждений", а также на полгода отсрочено введение запрета на использование устройств для потребления табачных изделий без их сгорания в общественных местах.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+8
Денег нет ,но вы держитесь! Курите кизяки ,пейте денатурат и готовьтесь переизбрать пианиста ! Иначе веселой жизни не будет!
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01.06.2021 19:04
+8
Скоро рада одобрить заборону на вонючі потні носки Рада одобрила введение запрета на продажу ароматизированных сигарет - Цензор.НЕТ 5859 , до речі важливе для держави питання.
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01.06.2021 19:55
+6
А вы не курите, великие страдальцы. А "бешенные деньги" потратьте на своих детей. А нравится сосать гадость - не нойте, сосите втихомолку.
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01.06.2021 20:23
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Правила форума Рада форумчан
ЕС не светит,но директивам подчиняемся,запрет на табак это уже курильщикам серпом по этим самым,бедолаги не могут купить копеечные табачные изделия по нормальной цене так им теперь перекрыли доступ к табаку,куришь -отдай бешенные деньги казнокрадам и табачникам.
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01.06.2021 18:26 Відповісти
А вы не курите, великие страдальцы. А "бешенные деньги" потратьте на своих детей. А нравится сосать гадость - не нойте, сосите втихомолку.
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01.06.2021 20:23 Відповісти
Кинути палити не так легко, як здається. Особливо на нервовій роботі
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01.06.2021 20:39 Відповісти
Неправда. У мене 8 вересня буде 22 роки, як я кинув палити. Перший місяць був, відносно, легким, тяжким був другий. Просинався серед ночі від дикого бажання запалити, а потім як бабця пошептала. Головне сильно захотіти і мати мотивацію. У моєму випадку - це була обіцянка дітям. Палив більше 20 років. А що до нервової роботи, то це ілюзія. Не допомагають ніякі медичні препарати, вони лише заміщують никотін і дають змогу забути запах тютюну, розминання цигарки, прикурювання та інших механічних звичок. Не маєш волі - не кинеш. Я це перевірив на собі. А вам бажаю сили волі, терпіння і через якийсь час ви самі себе запитаєте: "Якого чорта я палив?". Вдачі.
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01.06.2021 20:51 Відповісти
Я 32 роки палив.
Кинув 5 років тому саме завдяки вейпу. Буквально через 3 дні пропав кашель, який з'являвся тільки но я лягав спати, а з часом і взагалі здоров'я поліпшилось.
Цікаво - кому заважає пар від вейпу?
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02.06.2021 01:15 Відповісти
В советах идиота не нуждаюсь.
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02.06.2021 15:31 Відповісти
Ну, тебе же сказали втихомолочку.
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02.06.2021 15:47 Відповісти
А где твои пространные,грязнословные и нервные заявления,стесняешься собственных мыслей,напрасно,низкая самооценка легко лечится хорошей затяжкой качественной сигареткой,хахаха.
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02.06.2021 15:59 Відповісти
Тебе же, зеленное дарование, сказали: "Соси молча.".
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02.06.2021 16:03 Відповісти
Ну вот это уже больше похоже на изъяснения бывшего курильщика завидующего действующим курильщикам,а где твои советы,инструкции и требования по отказу от курения,поделись,они такие ценные для всех нас,смелее,не стесняйся,ты же герой.
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02.06.2021 16:12 Відповісти
Тебе же сказали, соси молча. Тебе очень хочется, чтобы с тобой говорили, но ты никому не интересен. Соси молча.
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02.06.2021 16:31 Відповісти
Денег нет ,но вы держитесь! Курите кизяки ,пейте денатурат и готовьтесь переизбрать пианиста ! Иначе веселой жизни не будет!
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01.06.2021 19:04 Відповісти
Скоро рада одобрить заборону на вонючі потні носки Рада одобрила введение запрета на продажу ароматизированных сигарет - Цензор.НЕТ 5859 , до речі важливе для держави питання.
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01.06.2021 19:55 Відповісти
І на жіночі прокладки з екстрактом ромашки
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01.06.2021 20:38 Відповісти
ребятки!не нойте. все в Ваших руках. купите машинку для сигарет и табак. стоимость вопроса 9 грн пачка. табак настоящий а гильзы подберете начиная с бюджетных заканчивая премиум. ручки только приложить надо.
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01.06.2021 21:09 Відповісти
а дизель нет способа гнать у вас?..
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02.06.2021 15:49 Відповісти
Запретить нужно зебанатов и главного зескота.
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02.06.2021 13:06 Відповісти
Рада одобрила введение запрета на продажу ароматизированных сигарет - Цензор.НЕТ 2297
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02.06.2021 15:03 Відповісти
В частности, предложено запретить продажу сигарет и табака для самокруток с характерным запахом и/или вкусом дыма, табачных изделий, содержащих вкусо-ароматические добавки или технические характеристики, позволяющие изменять запах или вкус дыма соответствующих табачных изделий или интенсивность дыма, а также табака для перорального применения.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Хернёй маются,даже в мальборо,это не чистый табак.
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02.06.2021 16:06 Відповісти
Какое ваше собачье дело что я курю, если я вам дым в нос не пускаю????
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02.06.2021 16:33 Відповісти
Кто не курит тому пох..)
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02.06.2021 16:46 Відповісти
 
 