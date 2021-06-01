Рада одобрила введение запрета на продажу ароматизированных сигарет

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в некоторые законы об охране здоровья населения от вредного воздействия табака".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4358 в первом чтении проголосовали 339 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, проект документа разработан с целью уменьшения привлекательности табачных изделий, защиты от воздействия вторичного табачного дыма, выбросов от электронных сигарет и аэрозоля табачных изделий для нагрева в публичных помещениях.

В частности, предложено запретить продажу сигарет и табака для самокруток с характерным запахом и/или вкусом дыма, табачных изделий, содержащих вкусо-ароматические добавки или технические характеристики, позволяющие изменять запах или вкус дыма соответствующих табачных изделий или интенсивность дыма, а также табака для перорального применения.

Законопроектом предлагается установить требования к осуществлению деятельности, связанной с производством, оптовой и розничной торговлей, экспортом и импортом электронных сигарет и заправочных контейнеров, ввести медицинское предупреждение на упаковках травяных изделий для курения и бездымных табачных изделиях, определить порядок введения в оборот новых табачных изделий, запретить рекламу, стимулирование продажи и спонсорства устройств для курения табачных изделий и табака, электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Доработанный законопроект приведен в соответствие с требованиями Директивы 2014/40/ЕС, в частности, положение относительно медицинских предупреждений бездымных табачных изделий.

Кроме того, на 24 месяца отсрочено во времени вступления в силу норм законопроекта о введении "медицинских предупреждений", а также на полгода отсрочено введение запрета на использование устройств для потребления табачных изделий без их сгорания в общественных местах.