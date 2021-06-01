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"Нафтогаз" обнародовал годовой тариф на газ для производителей тепла

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"Нафтогаз" подготовил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии.

Так, с июня 2021 года и в течение 13 месяцев "Нафтогаз" готов поставлять газ для предприятий теплокоммунэнерго по 7,42 грн за кубометр (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы), сообщает пресс-служба компании.

Ценовые предложения для теплокоммунэнерго в следующих периодах (с 1 июля 2022 года и с 1 июля 2023 года) будут проиндексированы.

"В рамках контракта долгосрочная рыночная цена распространяется только на объем природного газа, который соответствует историческому объему потребления ТКЭ в части производства тепла и горячей воды непосредственно для потребностей населения. Дополнительные объемы газа будут отпускаться для теплокоммунэнерго по спотовой цене", – уточнили в компании.

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Как сообщалось, ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко обещал, что после отмены регулирования цен на газ "Нафтогаз Украины" предложит долгосрочные ценовые предложения на топливо для предприятий теплокоммунэнерго.

В свою очередь мэр Житомира Сергей Сухомлин уточнил, что НАК "Нафтогаз Украины" планирует предложить тепловикам годовые контракты на поставку газа по цене 7,4 тыс. грн/куб. м (с НДС). При этом "Нафтогаз" обратится в Государственную исполнительную службу касательно снятия арестов со счетов ТКЭ. Кроме того, в ближайшее время Верховная Рада одобрит законопроект о списании долгов ТКЭ за потребленный газ и возмещении задолженности по разнице в тарифах.

Напомним, ранее Кабинет министров отказался продлевать действие спецобязательств "Нафтогаза" по продаже газа производителям тепла, с 20 мая теплокоммунэнерго должны самостоятельно покупать топливо по рыночным ценам.

В свою очередь в Ассоциации городов заявили, что из-за этого решения Кабмина уже в мае жители 120 городов могут остаться без горячей воды, с октября – без централизованного отопления, а тарифы на отопление и горячую воду стремительно вырастут.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  "Нафтогаз"


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Если не понизят тарифы, то Майдан и уволить всю власть! Почему у нас до сих пор не принято на законодательном уровне, чтобы не только можно было избирать власть, а и чтобы ее можно было отзывать, как в Англии например граждане и выбирают власти и отзывают, если те не в интересах народа действуют. Почему мы должны это терпеть??? это власть работает не на нас(граждан), а они продались олигархам с потрохами. Нахер всех менять!
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01.06.2021 18:35 Відповісти
У нас є:
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про всеукраїнський референдум
Цей Закон визначає правові засади здійснення народного волевиявлення через всеукраїнський референдум, його організацію та порядок проведення.

1. Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання:
***

2) загальнодержавного значення;
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02.06.2021 10:36 Відповісти
Три "ха-ха": какая же нормальная украинская власть примет закон, по которому её можно прогнать? "Нафтогаз" обнародовал годовой тариф на газ для производителей тепла - Цензор.НЕТ 9670
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02.06.2021 12:37 Відповісти
POWER 15b00d0a, давай начинай Майдан, диванный майдановец
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02.06.2021 13:06 Відповісти
Якась неправильна ціна, а труба а компресори а ше там на лоха нащитають, і того буде десь 15 гр , і гроші вперед.
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01.06.2021 20:01 Відповісти
вчера антикризисный сен рассказал о плохом русском электричестве и уже сегодня заявили о повышении цен на хорошее украинское зеленое. скачем дальше. жаль только воины добры почти все на пособии, а то было бы еще интереснее
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01.06.2021 21:58 Відповісти
Украине срочно требуется настоящая революция! потом все национализировать, а у воров, называющих себя олигархами, все конфисковать, взыскав такие штрафы за убивание украинской экономики, чтобы даже у их прапраправнуков не было средств расплатиться...
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02.06.2021 05:59 Відповісти
"Нафтогаз" обнародовал годовой тариф на газ для производителей тепла - Цензор.НЕТ 2711
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02.06.2021 10:10 Відповісти
Усьо для народу і во благо його.
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02.06.2021 10:08 Відповісти
"Нафтогаз" обнародовал годовой тариф на газ для производителей тепла - Цензор.НЕТ 1555
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02.06.2021 12:24 Відповісти
 
 