Рада утвердила двух представителей в комиссию по отбору главы Бюро экономической безопасности

Верховная Рада ввела в состав конкурсной комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) двух представителей по представлению комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – представителя Всеукраинской общественной организации "Союз налоговых консультантов" Людмилу Рубаненко и члена Национальной ассоциации адвокатов Украины Галину Шевченко.

Соответствующее постановление №5462 поддержали 242 народных депутата при необходимых 226 голосах, передает Интерфакс-Украина.

"Выбирая эти кандидатуры, мы руководствовались такой логикой. БЭБ требует двух видов знаний. Во-первых, знаний налогового права и бухгалтерского учета - ими обладает госпожа Рубаненко, во-вторых - уголовный процесс и уголовное право - ими обладает Галина Шевченко", - пояснил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, представляя кандидатуры Шевченко и Рубаненко в зале Верховной Рады.

При этом парламент отклонил предложение комитета по вопросам правоохранительной деятельности ввести в состав комиссии представителя общественной организации "Волонтерское движение "Спільна мета" Алексея Ушакова - его поддержали только 192 народных депутатов.

Согласно закону о БЭБ, конкурсная комиссия о назначении директора нового органа должна состоять из трех представителей от СНБО, двух - от Верховной Рады при подаче налогового комитета, одного - от Верховной Рады по представлению комитета по вопросам правоохранительной деятельности, а также трех членов, которых определяет Кабинет министров.

Как сообщалось, Кабинет министров 12 мая принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.

Верховная Рада приняла закон "О Бюро экономической безопасности Украины" 28 января. Новый орган должен сконцентрировать функции по расследованию экономических преступлений, забрав их у налоговой милиции, Нацполиции и СБУ.

При этом депутаты продлили работу налоговой милиции еще на полгода, так как ее полномочия должны были прекратиться вместе в вступлением в силу закона о Бюро экономической безопасности.

Ранее в Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) предупреждали, что принятый в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ) может просто поменять название налоговой милиции и позволяет трудоустроить якобы в новом органе нынешних сотрудников ГФС.