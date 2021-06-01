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СБУ блокировала похищение и продажу комплектующих к военной авиатехнике

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СБУ блокировала похищение и продажу комплектующих к военной авиатехнике

Контрразведчики Службы безопасности Украины блокировали в Хмельницкой области похищение и реализацию военного имущества. Организаторы действовали по заказу коммерческих структур, которые продавали продукцию на предприятия оборонно-промышленного комплекса и за границу.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По версии следствия, военнослужащий одной из воинских частей Минобороны Украины на протяжении длительного времени похищал со складов комплектующие к военной авиационной техники. Продукцию он передавал сообщникам для сбыта заказчикам.

В ходе проведения обысков у злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли почти 120 изделий, подготовленных к отправке заказчикам. Среди них:

  • блоки к радиолокатору переднего обзора "Орион-А" (входит в состав прицельно-навигационного комплекса ПНС-24 "Пума", который устанавливается на самолеты Су-24);
  • блоки к цифровому радиолокационному комплексу "Орбита", (входит в ПНС-24" Пума", устанавливаемый на самолет Су-24);
  • блоки к станции предупреждения облучения самолета ракетами Л-006 "Липа";
  • комплект излучателя "ДИСС-7";
  • насосы и компоненты к ним топливной системы двигателей типа АЛ-21Ф самолетов Су-24М (МГ) и МиГ-23Б.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Устанавливаются все лица, причастные к совершению незаконных действий.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  СБУ


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