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Рада одобрила введение европейских требований к упаковке пищевых продуктов

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Рада одобрила введение европейских требований к упаковке пищевых продуктов

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О материалах и предметах, контактирующих с пищевыми продуктами".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4568 в первом чтении проголосовали 316 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается определить правовые и организационные основы обеспечения безопасности материалов и предметов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами в процессе их производства, обращения и использования с целью обеспечения защиты здоровья людей и интересов потребителей.

Для этого предлагается установить:

  • требования к материалам и предметов, контактирующих с пищевыми продуктами; порядок государственной регистрации веществ и процессов, используемых в производстве таких материалов и предметов;
  • особенности маркировки, декларирование соответствия и обеспечения требованиям прослеживаемости материалов и предметов, контактирующих с пищевыми продуктами;
  • требования о надлежащей производственной практике и т.д. с учетом соответствующих положений Регламента ЕС 1935/2004 от 2004 года о материалах и изделиях, контактирующих с пищевыми продуктами, а также Регламент ЕС 282/2008 от 17 ноября 2008 года о переработанной пластмассе и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.

При этом действие этих норм не будет распространяться на защитные покрытия или оболочки, в том числе материалы, которые обертывают или покрывают сырные корки, приготовленные мясные пищевые продукты или фрукты и является частью пищевого продукта и могут быть потреблены вместе с ним.

Автор: Михайло Орлюк
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