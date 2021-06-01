По исчерпании портфельных гарантий откроется дополнительная линия в 10 миллиардов, – Высоцкий

В рамках программы государственных гарантий на портфельной основе, запущенной Министерством финансов Украины в 2020 году, по состоянию на 1 мая 2021 года использовано 2,5 млрд грн из 3,9 млрд грн, в том числе 30% кредитов оформили сельскохозяйственные компании.

Об этом сообщил первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий на конференции, передает Интерфакс-Украина.

По данным Высоцкого, после исчерпания выделенных денег откроется запланированная в госбюджете на 2021 год дополнительная линия госгарантий на 10 млрд грн. Высоцкий отметил, что данных средств будет достаточно для работы программы портфельных гарантий.

Он сообщил также о внесении в программу изменений, сокращающих вдвое размер залога для получения кредита. Замминистра привел пример, согласно которому желающие построить молочно-товарную ферму стоимостью 100 млн грн должны предоставить банку-участнику госпрограммы в залог имущество в размере 50% суммы запрашиваемого кредита. По его данным, ранее программа портфельных госгарантий подразумевала имущественный залог в 100% от необходимой субъекту хозяйствования суммы.

"Вы берете кредит на 100 млн грн, под залог даете элеватор стоимостью 50 млн грн, а гарантию на 50 млн грн дает государство. Фактически при существующем залоге агропроизводители могут привлечь вдвое большее финансирование. Клиенты, у которых есть боле длинная (кредитная) история, могут получить гарантии под 70%: вы даете 30%, а 70% гарантирует государство. Это фактически ускоряет привлечение финансирования", - пояснил Высоцкий.

Он уточнил, что главное преимущество программы - более быстрое развитие компаний, поскольку после уменьшения вдвое размера залога субъекты хозяйствования смогут получить портфельных гарантий на вдвое большую сумму под тот же залог своего имущества. Также он подчеркнул, что участвовать в программе могут только компании с прозрачной деятельностью и cash flow.

Как сообщалось, Кабмин 25 ноября 2020 года принял постановление, которым определил механизм портфельных госгарантий и установил порядок отбора банков, имеющих право получать такие гарантии, и условия их предоставления, в частности, определил "Укрэксимбанк" агентом гаранта.

Проект постановления также предусматривает возможность сочетания компенсации процентной ставки с предоставлением портфельных госгарантий. Право на государственные гарантии на портфельной основе получат банки с работающим гривневым портфелем клиентов микро-, малого и среднего бизнеса объемом не менее 500 млн грн.

Государственные гарантии на портфельной основе будут предоставляться в объеме 5 млрд грн, как это предусмотрено законом о госбюджете на 2020 год.