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В Украину начнет полеты лоукостер из Саудовской Аравии

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В Украину начнет полеты лоукостер из Саудовской Аравии

Саудовская авиакомпания Flynas выходит на украинский рынок с регулярными рейсами между Украиной и Саудовской Аравией.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры по итогам встречи министра Александра Кубракова и главного исполнительного директора Flynas Алмоганны Бандера, которая состоялась накануне.

"Каждое новое авиасообщение – это, прежде всего, новые возможности для развития бизнеса, туризма и интеграции Украины в мировые рынки. Именно поэтому увеличение регулярных направлений прямого авиасообщения – среди приоритетов министерства. Мы хотим, чтобы Украина стала крупным международным авиахабом, и такие шаги делают нас ближе к этой цели", – отметил Кубраков.

В Мининфраструктуры отмечают, что ранее Украина не имела регулярного прямого авиасообщения с Саудовской Аравией. Для осуществления перелета был нужен трансфер через Стамбул, Доху или Дубай.

Flynas – ведущий лоукостер Саудовской Аравии, с парком в 30 самолетов. Авиакомпания выполняет более 1,2 тыс. рейсов еженедельно по 35 внутренним и международным направлениям. Недавно авиаперевозчик заключил соглашение с Airbus о покупке 120 новых самолетов общей стоимостью $8,6 млрд.

Автор: Михайло Орлюк
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